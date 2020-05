Déconfinement - La présidente du Conseil départemental de la Creuse "on a envie de pouvoir respirer mais..."

"On a envie de pouvoir respirer". A une semaine du probable déconfinent, Valérie Simonet est partagée. La présidente du Conseil départemental de la Creuse, reconnait que "les semaines qui se sont écoulées, ont été longues et parfois difficiles", etque le besoin se fait sentir de "retrouver un certain nombre d'activités, de pouvoir aller travailler". Mais cette impatience se mêle aussi de craintes. "On nous dit que le virus pourrait circuler à nouveau en Limousin, où il a été moins présent, avec des personnes qui seraient gravement malades, hospitalisées peut-être".

Sommes nous prêts à rouvrir les établissements scolaires ?

C'est la question que se pose de nombreux élus et en particulier les maires. Il y a beaucoup d'incertitudes, confie Valérie Simonet, sur la capacité des bâtiments, les distances qu'il va falloir mettre en place entre les élèves. "Si la moitié des effectifs rentrent ça doit pouvoir se faire, mais quid si toutes les classes devaient rentrer dans quelques semaines?" Et comment va s'organiser le ramassage scolaire ? Et que font faire les personnels ? La présidente du Conseil départemental s'interroge sur la probabilité que "des enseignants fassent valoir leur droit de retrait tout comme les agents des communes ou des conseils départementaux" et sur la décision des parents "qui accepteront ou pas de mettre leurs enfants à l'école" et ensuite "sur la responsabilité pénale des élus".

Extrêmement vigilant

Valérie Simonet salue le travail effectué avec l'education national pour préparer ce retour dans les établissements scolaires. "_Nous avons des réunions régulières avec le Directeur Académique des Services l'Education National, Laurent Fichet. On travaille beaucoup avec nos collèges. Mais il faut quand meme dire que nous sommes un petit département, avec des petits collèges. Dans le cadre d'un retour progressif de la moitié des élèves, nous pouvons avancer un peu plus sereinement que dans d'autres territoires. Mais ce n'est as pour autant que tout est fait, que tout est garanti bien au contraire et il va nous falloir être extrêmement vigilan_t".