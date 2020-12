Valéry Giscard d'Estaing avait sillonné la Lorraine

Avant, pendant et après son mandat de président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, décédé ce 2 décembre 2020, avait souvent parcouru la Lorraine, une région qui lui faisait penser à "son" Auvergne.

Valéry Giscard d'Estaing, président de la République de 1974 à 1981, est décédé des suites du Covid 19 ce 2 décembre 2020. Retour sur les visites de l'ancien chef de l'Etat dans la région Lorraine.

Plusieurs meetings

Il s'y était d'abord rendu en tant que ministre des Finances en 1962 pour inaugurer la foire internationale de Metz avant de revenir en 1974. Il est alors en campagne pour accéder à la présidence de la République et réunit plusieurs milliers de personnes au parc des expositions de Nancy comme le rappelle ce reportage archivé par l'INA.

"VGE" revient en Lorraine deux ans plus tard en tant que président. Il inaugure en 1976 le nouveau tunnel Maurice Lemaire à Sainte-Marie-aux-Mines. Voici la Lorraine et l'Alsace plus étroitement unies que jamais avait-il salué.

Il inaugure l'A4

Le 25 novembre 1976, c'est à Nancy qu'il se rend. Une visite spontanée selon lui à l'occasion d'un voyage de 2 jours dans l'Est du pays. Il avait dans la foulée inauguré l'autoroute A4 sur l'aire de Verdun St-Nicolas, symbole de son ambition en matière d'équipements. Il voulait disait-il 1000 kilomètres d'autoroute dans l'Est avant 1981.

C'est aussi en Lorraine qu'il lancera sa campagne en province pour l'élection de 1981. Le 30 avril 1981, Valéry Giscard d'Estaing rassemble plus de 7.000 personnes dans un meeting à Nancy. Il lance alors un appel à une majorité élargie. Appel qui, on le sait désormais, ne sera pas entendu. "VGE" perd face à François Mitterrand.

Valéry Giscard d'Estaing reviendra ensuite à plusieurs reprises en Lorraine qui, dit-il, lui rappelle la sienne, l'Auvergne avec la même crise de l'industrie, les mêmes problèmes agricoles.