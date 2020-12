Valéry Giscard d'Estaing : ses liens particuliers avec le nord-Aveyron

Si Valéry Giscard fût d'Estaing, ce fût aussi grâce au château, de la commune du nord-Aveyron. En 2005, l'ancien président de la République, en quête d'une action de mécénat, avait racheté le bâtiment médiéval, classé monument historique depuis 1945. Des grands travaux de restauration y sont encore menés aujourd'hui.

Après l'annonce de l'achat, en 2005, une visite avait été menée avec la presse venue de tout le pays. VGE avait récidivé en 2009, fier de montrer son château aux journalistes.

L'ancien chef de l'Etat, décédé ce mercredi 2 décembre, se rendait au moins deux fois par an à Estaing. Il participait notamment à la Saint-Fleuret, le premier dimanche de juillet. Une procession historique créée au XIXe siècle, où les habitants défilent en l'honneur des reliques de Saint Fleuret, patron de l'église.

Et puis surtout, VGE venait à Estaing pour les journées européennes du patrimoine, où il prenait un malin plaisir à guider les visiteurs dans son château. Ce fût le cas la dernière fois en 2018.

Lors d'une visite avec la presse, en 2009. © Maxppp - JEAN LOUIS PRADELS

Valéry Giscard d'Estaing aimait ce territoire, et le confiait notamment à La Dépêche du Midi : "Le nord Aveyron a un patrimoine magnifique".

C'est désormais la Fondation Valéry d'Estaing qui est propriétaire du château, depuis 2012. Reconnue d'utilité publique, elle promeut l'action politique et européenne de l'ancien président.

A Estaing, on peut notamment découvrir l'exposition "Valéry Giscard d’Estaing, un homme au service de la France et de l’Europe". La dernière partie a été ouverte au public en 2019, elle permet de découvrir "La vie à l’Élysée" de 1974 à 1981, grâce à des photos et des objets d'époque.