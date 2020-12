Valéry Giscard d'Estaing : "une intelligence brillante jusqu'à la fin" salue Jean-Christophe Lagarde

Le député de Seine-Saint-Denis et président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, rend hommage sur France Bleu Paris, à l'ancien président mort mercredi soir des suites du Covid à 94 ans. "Un président qui a su réformer le pays et la présidence sans l'abaisser".

Les réactions de la classe politique sont nombreuses ce jeudi matin au lendemain de l'annonce de la mort de VGE à 94 ans. L'ancien président de la Ve république, hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois, est décédé des suites du Covid. "C'est une grande tristesse pour notre famille politique", réagit ce jeudi matin, Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis, et président de l'UDI, parti de centre-droit.

Jean-Christophe Lagarde retient "l'image d'un président qui a su réformer le pays et la présidence sans l'abaisser". "Si le droit de vote est à 18 ans, c'est Valéry Giscard d'Estaing, si les femmes ont le droit d'avortement c'est Valéry Giscard d'Estaing, si elle peuvent ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari, c'est Valéry Giscard d'Estaing, si vous prenez le TGV c'est Valéry Giscard d'Estaing, le parc nucléaire français qui nous permet d'avoir une électricité décarbonée c'est Valéry Giscard d'Estaing, l'euro que vous manipulez tous les jours, c'est lui avec Helmut Schmidt qui en ont dessiné les contours."

"Il a essayé de rétablir un contact plus direct avec la population française"

Et l'hommage au président qui incarne le centre-droit libéral après des années de gaullisme continue. "C'est un homme qui avait une vison pour la France, et surtout le sens du temps long. C'est aussi le dernier président qui a fait voter un budget à l'équilibre, quand il a quitté l'Elysée la France n'avait pas de dettes."

Jean-Christophe Lagarde salue aussi "une intelligence brillante qu'il a conservé jusqu'à la fin, si le corps était fatigué, son esprit était toujours là."

Quel héritage ?

Moderne dans sa façon de communiquer, VGE allait dîner chez les Français, s'affichait au ski, ou aux commandes du RER qu'il a inauguré, il laisse cependant l'image d'un président froid et distant. "Une vraie blessure humaine", selon le président de l'UDI . "Il a essayé de rétablir un contact plus direct avec la population française. Ça donnait parfois l'impression que c'était fabriqué et ça ne l'était pas. Il n'a jamais compris pourquoi on lui reprochait une forme de distance , qui était sans doute liée à son éducation bourgeoise."

Après VGE, quel héritier ? "Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron puisse dire qu'il est son héritier, pas plus que j'aurais cette prétention." répond le président de l'UDI. "Je fais partie de cette famille politique qu'il a créée et qui poursuit à la fois la volonté de construction européenne, cette volonté de moderniser notre pays avec les défis des bouleversements technologiques, cette exigence aussi d'élever avec une éducation plus performante et la volonté de rassembler pour diriger les français vers un destin commun."