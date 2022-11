Valse des compétences à la Métropole d'Orléans qui abandonne en partie le sport de haut niveau

Il y a une dizaine de jours, lors de la réunion des maires de la Métropole d'Orléans, un consensus avait été trouvé pour que la Métropole d'Orléans se sépare d'une partie de ses compétences facultatives. Orléans devait récupérer la patinoire, le Musée des Beaux Arts, l'hôtel Cabu et le Parc floral de la Source. Quant au sport de haut niveau, la métropole acceptait de céder l'USO Foot et l'Orléans Loiret Basket à la ville d'Orléans. Mais, elle voulait bien continuer à soutenir les clubs de hand de Saran et de Fleury-les-Aubrais.

ⓘ Publicité

Débat houleux autour du sport de haut niveau

Seulement, jeudi dernier, lors du conseil métropolitain, deux amendements déposés par le maire d'Olivet Matthieu Schlesinger, pour son groupe " Droite, Centre et Citoyens" ont changé la donne et provoqué un débat houleux de plus de deux heures. Dans cet amendement, le maire d'Olivet proposait de céder entièrement le sport de haut niveau. " Nous n'avons pas su construire jusqu'ici une politique sportive cohérente, je ne vois pas pourquoi on garderait une compétence pour les deux seuls clubs de hand".

On navigue en fonction des desiderata d'Orléans

Les réactions ont été vives dans l'opposition de gauche à commencer par Christophe Chaillou, le maire de Saint-Jean-de-la Ruelle et président de la métropole jusqu'en octobre 2021. " On navigue en fonction des désidérata de la ville d’Orléans. Les transferts des clubs et du parc Floral ont été faits à la demande de la ville d’Orléans en janvier 2019. Et finalement, aujourd’hui, la ville d’Orléans dit je veux récuperer et elle le fait". La maire communiste de Saran, Maryvonne Hautin, est elle très amère. " Quand la Métropole a fait son marché à l'époque dans les clubs, nous à Saran, on était contre. On ne voulait pas lâcher les Septors et aujourd'hui, vous n'en voulez plus. C'est irrespecteux."

Logo de l'OLB, dans les locaux du club, au palais des sports d'Orléans © Radio France - Antoine Denéchère

Serge Grouard, le président de la métropole et maire d'Orléans, était lui sur une position plus mitigée. " Sur la patinoire et le Musée des Beaux-Arts, il faut qu'on investisse et la métropole ne pourra pas suivre alors je préfère que la ville d'Orléans reprenne la main". Sur le sport de haut niveau, Serge Grouard partage l'avis du maire d'Olivet. " Je dirais même que depuis que ces clubs sont passés sous la compétence métropolitaine, leur situation n'a fait que se dégrader. Et si vraiment, la Métropole veut faire du sport de haut niveau, on ne voit pas pourquoi, elle n'intégrerait pas l'escrime ou le judo." Pour autant, Serge Grouard a estimé que les communes de Fleury et de Saran ne devaient pas être lesées en récupérant la compétence du sport de haut niveau.

Pas de changement, pour l'instant, pour les clubs de hand de Fleury et Saran

Finalement, les élus de la métropole ont donc voté jeudi soir pour la restitution à la ville d'Orléans des compétences sur la patinoire, le Musée des Beaux- Arts, l'hôtel Cabu ainsi que les aides à l'USO Foot et l'OLB. Les deux clubs de hand de Saran et Fleury restent, pour l'instant, sous compétence métropolitaine. La délibération sur le Parc Floral repassera au conseil dans quelques mois quand la ville d'Orléans aura préciser son projet . En revanche, c'est acté que la gestion et l'aménagement des jardins de Miramion reviendront dès l'an prochain à la commune de Saint-Jean-de-Braye.