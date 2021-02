Vannes : "Allo monsieur le Maire ?"

David Robo, le maire de Vannes, sera au téléphone ce mardi entre 18 heures et 19 heures. "Sans filtre", dit-il, il prendra les appels des vannetais en direct et répondra à leurs questions.

Crise sanitaire oblige, David Robo ne peut plus tenir sa dizaine de réunions publiques annuelles et ses 5 ou 6 déambulations dans les quartiers. Alors, pour garder le contact avec les habitants, il précise : "on est obligé de se réinventer". David Robo ajoute : "J'adore copier. Quand il se fait quelque chose de bien ailleurs, si on peut le dupliquer ici, je n'hésite pas. Le maire au téléphone en prise directe avec les habitants, ça se fait à Nantes et à Nancy. Alors pourquoi pas chez nous". David Robo sait déjà qu'en une heure il n'aura pas autant de questions ou de remarques que lors d'une réunion publique de 2 heures qui rassemble généralement entre 200 et 300 habitants. Pareil lors des déambulations : 1 heure et demie, avec 50 ou 60 personnes à chaque fois. Mais il s'attend à ce que la ligne soit encombrée. 3 standardistes sont mobilisées pour l'occasion.

On est obligé de se réinventer.

"La crise sanitaire risque de durer encore quelques temps et on est obligé de maintenir le dialogue et être prêt à écouter les remarques. On ne va pas régler les gros problèmes de la vie quotidienne, mais prendre le pouls de la population, c'est bien le minimum", ajoute David Robo.

Pour cette opération un numéro de téléphone est à la disposition des habitants. Le 02 97 01 66 90 peut être appelé entre 18 heures et 19 heures ce mardi 9 février. La mairie de Vannes recommande aux habitants de ne poser qu'une seule question pour que toute personne qui appelle puisse avoir la chance de dialoguer avec le maire. Sinon, il reste une adresse mail : cabinet.maire@mairie-vannes.fr