Vaour est un village sans maire, et qui n’est pas prêt d’en avoir un. Après l’annulation des élections municipales, les habitants devaient revoter le 10 janvier. Mais le gouvernement a repoussé les élections partielles. Au grand désespoir de beaucoup d’habitants.

Vaour : la commune tarnaise n’a toujours pas de maire et aucune date pour de futures élections

La municipalité de Vaour n'a plus de maire officiellement depuis le 4 novembre.

Le couperet est tombé le 30 septembre dernier. Ce jour-là, le tribunal administratif a annulé les élections municipales dans la commune de Vaour, un petit village du Tarn qui compte 320 habitants et quelques 250 votants. Un mois après (le 4 novembre ), le nouveau maire, Jérémie Steil, a été obligée de démissionner. Depuis, les sept employés communaux continuent d’assurer leurs missions et le village est dirigée par une délégation nommée par la préfecture. Elle est présidée d’un salarié retraité de la préfecture du Tarn qui peut régler les dossiers les plus urgents.

Les habitants veulent revoter

Mais pour tous les habitants, le seul dossier urgent c’est celui des élections. Elles devaient se dérouler le 10 janvier. Mais au vue du contexte sanitaire, l’Etat a pris un décret le 24 décembre qui a repoussé toutes les élections partielles. Donc, depuis, la commune n’a pas de date pour un scrutin. Et donc pas de maire en vue. "Incompréhensible et bizarre" estime les habitants de la commune qui ne comprennent pas pourquoi "on peut faire plein de choses mais pas organiser des élections dans un tout petit village".

L'éphé-maire

Les projets du village sont tous à l’arrêt même si l’éphémère équipe municipale continue de se réunir régulièrement pour préparer les dossiers. Une paralysie très pénalisante notamment pour ce qui concerne les dossiers de l’intercommunalité à laquelle Vaour ne peut pas participer.

Beaucoup dans le village, estiment que la préfecture aurait pu passer outre et accepter d’organiser les élections dans cette toute petite commune.

Les raisons de l’annulation des élections municipales de Vaour : selon les habitants, les élections ont été annulées pour des raisons assez floues. Dans les conclusions du tribunal administratif, beaucoup de petites anomalies ont été constatées. Un électeur a notamment fait tomber sa carte d’identité dans l’urne. Le dépouillement a en tout cas été très très tendu.

En France, une soixante de communes seraient dans le même cas que Vaour.