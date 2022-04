Vauvert recherche des assesseurs bénévoles pour l'élection présidentielle

La commune de Vauvert, dans le Gard, cherche des assesseurs bénévoles, et forcément c'est urgent ! C'est pour l'élection présidentielle, et dès le premier tour, ce dimanche 10 avril 2022. Il y a dix bureaux de vote dans la commune. Chacun nécessite quatre assesseurs en tenant compte du roulement, matin - après-midi - soir. Au total, la ville de Vauvert a besoin de 40 assesseurs. Leur rôle ? Ils contrôlent et font signer les listes d’émargement, apposent les timbres portant la date du scrutin sur les cartes électorales et peuvent suppléer le président dans le contrôle d’identité et la tenue de l’urne. Ils sont également présents lors du dépouillement.

Pour remplir cette fonction, il faut impérativement être électeur-trice à Vauvert.

Aucune expérience ni compétence n’est requise.

Ils ne seront affiliés à aucun candidat ni parti politique.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Les assesseurs bénévoles peuvent être mobilisés toute la journée ou seulement quelques heures, en fonction de leur disponibilité.

Si vous êtes disponible, vous pouvez envoyer un mail à mairie@vauvert.com ou contacter le service population au 04 66 73 10 73 avant jeudi (7 avril) 18h