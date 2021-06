Indre-et-Loire : un protocole sanitaire strict dans les bureaux de vote pour le double scrutin

Photo d'illustration d'un isoloir pour les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021

Les bureaux de vote ouvrent à 8h ce dimanche dans les 272 communes d'Indre-et-Loire pour le premier tour des élections régionales et départementales. Pour ce double scrutin un peu plus de 432 000 personnes inscrites sur les listes électorales sont appelées aux urnes. La grande inconnue sera le niveau de l'abstention, peut-être pire que celui de 2015 où sur les deux élections un électeur tourangeau sur deux ne s'était pas déplacé.

Double scrutin, protocole sanitaire...ce qui vous attend aux urnes

Si vous allez voter ce dimanche, vous devrez passer à deux reprises dans l'isoloir si vous souhaitez participer aux deux scrutins. Protocole sanitaire oblige, il y aura un sens de circulation, un marquage au sol et le nombre de personnes sera limité dans chaque bureau de vote, notre département en compte 559.

En Touraine les bureaux de vote ferment tous à 18h à l'exception de cinq communes qui en ont fait la demande auprès de la préfecture, il s'agit de Tours, Chambray-lès-Tours, la Riche, Montlouis-sur-Loire et Langeais.

Pour se qualifier au second tour des élections régionales, les listes doivent obtenir plus de 10% des suffrages exprimés, pour les élections départementales c'est différent, les deux premiers binômes accèdent au second tour, pour les autres, ils doivent réaliser plus de 12,5% des inscrits pour y figurer.