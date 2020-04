Veauche plongée dans le noir la nuit pendant la durée du confinement

"J'avais encore des groupes de jeunes qui se réunissaient le soir avec des scooters. Avec ce système j'espère avoir un confinement 100% en soirée" parie le maire de Veauche Christian Sapy. A partir de mercredi l'éclairage public sera coupé de 21h à 5h du matin dans les rues de la commune. "C'est pour répondre à un souhait de faire respecter le confinement parce que pour moi c'est la seule manière pour venir à bout de ce Covid-19".

Mais le maire voit un autre intérêt à cette décision : une façon de diminuer la pollution lumineuse dans la commune et lutter contre le développement durable.

Cela permet enfin de faire des économies, alors que Veauche fait face à des dépenses non prévues à cause de l'épidémie (et notamment l'achat de masques pour ses administrés soignants ou ses agents municipaux). Comme d'autres, la commune fonctionne encore sur le budget 2019, les élections municipales et l'installation des nouvelles municipalités ayant été stoppés par le Coronavirus.