Invité de France Bleu Isère ce mardi 31 août, l'élu (LREM) Olivier Six, président de la commission "attractivité et développement économique" à Grenoble-Alpes Métropole, fustige la ZFE mise en place par la majorité et sa vitesse "irréaliste" pour les entreprises.

Véhicules Crit'Air 2 et 3 interdits à Grenoble : "C'est une politique d'affichage", dénonce Olivier Six (LREM)

Depuis ce mois de juillet 2021, les véhicules Crit'Air 4 sont interdits dans le territoire de la ZFE (zone à faible émissions) de Grenoble-Alpes métropole. Et le calendrier va s'accélérer jusqu'en 2025, pour interdire progressivement tous les véhicules diesel. "Ça va trop vite" estime l'élu d'opposition (LREM) Olivier Six, également chef d'entreprise.

"Il y a une colère qui monte. Aujourd'hui, les véhicules utilitaires 5 et 4 sont interdits. Pourtant, il y en a encore 4.000 en circulation, et a priori cela ne gêne personne... Pour l'instant la ZFE n'est pas strictement appliquée en tant que tel", note ironiquement Olivier Six. "La prochaine étape, ce sont les critères 3 - donc les véhicules diesels d'avant 2011 - qui seront interdits dans 10 mois maintenant (à partir de juillet 2022). Cela représente 30% du parc des entreprises. C'est un challenge incroyable à relever".

Tous les véhicules diesel interdits en 2025 : "Un problème insurmontable pour les entreprises"

La ZFE telle que prévue en 2019 prévoit progressivement l'interdiction des véhicules les plus polluants dans son périmètre, et notamment de tous les véhicules diesel en 2025. "Le vrai problème, c'est l'interdiction des véhicules Crit'Air 2 (à partir de 2025) : ça concerne tous les véhicules diesel, les utilitaires et les poids lourds diesel. C'est un problème insurmontable pour les entreprises. Si l'on prend l'exemple d'un artisan qui va chez son garagiste, on lui dit que son véhicule Crit'air 3 ne pourra plus rouler dans 10 mois. Et s'il veut acheter un Crit'air 2, on le prévient que dans 3 ans, en 2025, il devra le mettre à la casse. Or les véhicules d'entreprises, les utilitaires Crit'air 1, ça n'existe pas encore. Donc l'artisan, il va faire quoi ? Il va garder son véhicule Crit'air 3 et il pollue davantage que s'il avait changé son véhicule. Donc, on est clairement ici dans une politique d'affichage, de sont des ambitions qui sont irréalistes, mais qui perturbent fondamentalement le fonctionnement des entreprises".

"Il y a des grands groupes aujourd'hui qui se posent la question de conserver leurs usines en ZFE. Car contrairement à ce que certains croient, les entreprises appliquent la loi, appliquent les règles. Quand on leur dit que dans 3 ans, leur site ne pourra plus être desservi par des véhicules diesel, ils s'en vont, ils ferment le site", craint l'élu LREM. Nous, chez LREM, on est tout à fait pour cette ZFE mais on préfère prôner une politique pragmatique, réaliste et ambitieuse plutôt que des politiques d'affichage".