Vendée : "On est en train d'euthanasier la pêche française", Bruno Retailleau (LR)

Bruno Retailleau, sénateur vendéen et président du groupe "Les Républicains" au Sénat estime qu'on est "en train d'euthanasier la pêche française". Le sénateur réagit à l'accord européen approuvé mardi sur les quotas de pêche pour 2022. Pour préserver la ressource, les pêcheurs Français devront notamment réduire de 36% les captures de soles. Bruno Retailleau poursuit : "Je suis pour protéger la ressource mais on ne peut pas agir aussi brutalement. Ce qui me choque, c'est que la commission européenne prend des oukases extrêmement brutaux et qu'en même temps on laisse d'immenses bateaux chinois sillonner et piller les fonds marins".

Des aides pour les pêcheurs

Annick Girardin, la ministre de la mer en déplacement mercredi sur l'ile de Noirmoutier a annoncé des aides gouvernementales pour les pécheurs en précisant qu'elles seront détaillés d'ici la mi-janvier. Réaction de Bruno Retailleau : "On ne peut pas venir en Vendée de façon un peu politicienne pour dire qu'il y aura quelque chose demain. Non, la décision c'est aujourd'hui".