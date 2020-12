Vendée Globe : Kevin Escoffier et Jean Le Cam salués par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a lui-même pris le temps d'appeler, en visioconférence, Kevin Escoffier et Jean Le Cam, après l'incroyable sauvetage du skipper du bateau aux couleurs de l'entreprise vendéenne PRB sur le Vendée globe. L'échange de cinq minutes, depuis le bureau du chef de l'État à l'Élysée a été filmé et publié sur le réseau social Twitter.

Vous avez passé combien de temps en mode survie ?

Emmanuel Macron a notamment écouté Kevin Escoffier raconter comment il a attendu - pendant 12 heures sur son radeau de survie - d'être repêché par Jean Le Cam. "Vous avez passé combien de temps en mode survie ?", demande le Président de la République. Ensuite, Kevin Escoffier lui raconte son naufrage : "J'ai été pris dans une vague. Le bateau, au lieu de ressortir, s'est replié à 90. L'eau est rentrée dans le bateau, c'est monté très, très vite."

Plutôt de la pêche au thon

Kevin Escoffier arrive de justesse à récupérer son radeau mais il tombe ensuite à l'eau. C'est au milieu des vagues qu'il gonfle sa fragile embarcation et qu'il attend que la mer se calme un peu pour un transbordement dans le bateau de Jean Le Cam, venu à son secours. "C'est pour ça qu'il a comparé ça à la pêche au maquereau", plaisante Emmanuel Macron. "Plutôt de la pêche au thon", répond le marin en rigolant.

Ça a rendu fiers tous les gens de mer

C'est ensuite à Jean Le Cam de raconter : "Tu passes du doute complet et de la crainte au grand bonheur quand Kevin monte à bord. Du doute au résultat. J'imagine que pour vous ça doit faire un peu comme ça aussi", glisse le skipper de Yes we Cam au chef de l'État. Il lui répond : "Je reste humble, on n'a pas ces moments où on risque sa vie et où on sauve directement la vie d'un autre. Ça a rendu fiers tous les gens de mer, tout le monde a été très ému de ce qui s'est passé. Vous avez montré que c'est pas qu'une compétition. C'est aussi des valeurs et de la camaraderie".

Allez jusqu'au bout, Jean ! Et merde pour la suite !

Le chef de l'État qui poursuit : "On est hypers fiers de ce que vous avez fait. Je peux vous dire que ça me fait du bien aussi". Emmanuel Macron qui a conclu par ces mots à Jean Le Cam : "Allez jusqu'au bout, Jean ! Et merde pour la suite !"