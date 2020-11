Selon le groupe EELV en Mayenne, la promotion dans les collèges du skipper Maxime Sorel et de son bateau V and B Mayenne pour le Vendée Globe inciterait les jeunes à la consommation d'alcool. Ce 20 novembre, il demande des comptes au Conseil départemental, l'autre sponsor du bateau.

Vendée Globe : les Verts de la Mayenne s'opposent à la "promotion" de V and B dans les collèges

La promotion du skipper Maxime Sorel dans les collèges mayennais n'est pas du goût des écolos. Rien à voir avec le sportif, le problème, c'est le sponsor de son bateau. V and B, une entreprise mayennaise qui vend du vin et de la bière.

Pour le groupe Europe - Ecologie Les Verts de la Mayenne, cela inciterait les adolescents à consommer de l'alcool. Le vendredi 20 novembre, il demande au Conseil départemental, l'autre sponsor du bateau, d'arrêter cette promotion.

Maxime Sorel est devenu la nouvelle star des cours d'écoles. Les collégiens mayennais peuvent même envoyer une vidéo d'encouragement au skipper du V and B Mayenne. Le logo de la marque V and B est sur la coque, la voile, ces jeunes l'ont forcément vu et voilà tout le problème.

C'est donné un aspect "festif, sportif et aventurier" à l'alcool, selon Michel Perrier, le co-coordinateur des Verts en Mayenne. Pour lui, cette publicité risque d'inciter les jeunes à la consommation.

Le département pointé du doigt

Ce n'est pas du tout l'avis de l'Inspection académique de la Mayenne. Ce concours qu'elle organise est axé sur "la prestation sportive, il n'y a aucun lien avec la marque", nous dit-on.

Il doit défendre la santé publique et là, il s'associe avec une marque d'alcool - Michel Perrier

Les Verts ne visent pas tant le monde de l'éducation mais plutôt le Département, l'autre sponsor de ce bateau."Il doit défendre la santé publique et là, il s'associe avec une marque d'alcool. Tout ça, devant les jeunes", s'énerve Michel Perrier.

Le Département qui est aussi en charge de la gestion des collèges n'a pour l'instant pas souhaité répondre à nos sollicitations.