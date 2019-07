Vendée : la députée Patricia Gallerneau (MoDem) est morte des suites d'un cancer

Vendée, France

L'annonce est venue du président de l'Assemblée Nationale, ce dimanche. Richard Ferrand a publié un message sur les réseaux sociaux pour annoncer le décès de la députée de la deuxième circonscription de la Vendée, Patricia Gallerneau. Cette ancienne fonctionnaire, élue députée en 2017, est morte des suites d'un cancer, à l'âge de 64 ans. Elle avait démissionné vendredi de son mandat de députée.

"Elle adorait son pays"

Contacté, ce dimanche, François Bayrou s'est dit très touché par la disparition de Patricia Gallerneau, "une amie de très longue date". "C'était quelqu’un de formidable, poursuit-il la gorge nouée. Tous ceux qui ont travaillé avec elle le disent. Elle menait toutes les batailles avec la joie de vivre, beaucoup de chaleur humaine et d'amitié. C'était quelqu’un qui adorait son pays. Elle n'avait peur de rien et était incroyablement riche humainement. [...] J'aurais voulu qu'elle soit là pour qu'on continue cette histoire d'amitié. Elle avait partagé tous les combats que nous avions menés ensemble. Elle était très sensible, très proche des gens, naturelle et pleine de vitalité."

Dans un communiqué publié, ce dimanche après-midi, le Mouvement Démocrate fait part de son "immense tristesse". "Patricia était très aimée et estimée pour l’attention qu’elle portait à chacun, pour son travail et la force de ses convictions. Pensées à sa famille et à ses proches", peut-on notamment lire dans cette publication qui indiquait que Patricia Gallerneau, conseillère régionale des Pays de la Loire entre 2015 et 2018, se "battait depuis plusieurs mois contre le cancer."

Toute la classe politique rend hommage à Patricia Gallerneau