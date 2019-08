Vendée : la permanence de la députée Patricia Gallerneau, décédée il y a un mois, taguée

La Roche-sur-Yon, France

Ces dernières semaines, les permanences de plusieurs députés de la majorité ont été vandalisées. Mais le tag laissé dans le week end à La Roche-sur-Yon sur celle de la députée de Vendée Patricia Gallerneau scandalise encore plus. L'élue Modem est en effet décédée début juillet d'un cancer. Le message fait référence à la mort de Steve, le jeune homme disparu à Nantes après l'intervention des forces de l'ordre à la fin de la fête de la musique et dont le corps a été retrouvé dans la Loire il y a deux semaines. Et ce geste est condamné à la fois par des élus de la majorité et de l'opposition.

"Indécence, bêtise, actes odieux"

Le député de Vendée LREM, Pierre Henriet, se dit "choqué par l'indécence et l'irrespect" de ceux qui ont tagué la permanence de Patricia Gallerneau.

Pour le président du groupe Les Républicains au Sénat et sénateur de Vendée Bruno Retailleau, "la bêtise n'a pas de limite".

Également député de Vendée de La République en marche, Stéphane Buchou dénonce des "actes odieux et scandaleux".