Vendée : La présidente de l'Association des maires regrette l'absence d'Emmanuel Macron au congrès de l'AMF

Emmanuel Macron se rend, ce mercredi, au Salon des Maires et des Collectivités mais le Président n'ira pas au congrès de l'Association des Maires de France. La présidente de l'Association des maires de Vendée le regrette. Pour Anne-Marie Coulon : "Il est dommage que le président de la République ne vienne pas au devant de tous les maires qui sont là. Je pense que la plupart des maires le regrettent. Je n'arrive pas à comprendre__. Les maires sont en attente, inquiets pour l'avenir et pour leurs budgets. Nous avions besoin d'être rassuré et d'avoir des réponses".

Un courrier au président

La présidente de l'Association des maires de Vendée, va profiter du passage d'Emmanuel Macron au Salon des Maires et des Collectivités pour lui remettre un courrier. Anne-Marie Coulon veut lui rappeler sa promesse faite en 2016 quand il etait venu en Vendée sur la question de la démographie médicale. "Six ans après, nous avons autant de problématiques, sinon plus" dit Anne-Marie Coulon qui poursuit : " Aujourd'hui nous avons un vrai problème de santé publique. Je tiens à lui dire que nous avons besoin de lui et du gouvernement pour faire avancer les choses".