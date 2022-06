Vendée : le député Modem sortant appelle à voter pour le candidat de la Nupes au second tour des législatives

Visiblement, Patrick Loiseau n'a toujours pas digéré le choix de la majorité présidentielle pour les législatives en Vendée. Pourtant député Modem sortant de la deuxième circonscription (La Roche-sur-Yon sud/Talmont-Saint-Hilaire), ce n'est pas lui qui a eu l'investiture Ensemble mais Béatrice Bellamy, en LR, ayant rejoint récemment le mouvement d'Édouard Philippe, Horizons.

J'appelle à voter pour le candidat le plus transparent et moral

Après avoir maintenu sa candidature et recueilli 3,98% des voix au premier tour, il appelle ce mardi ses électeurs à voter pour Nicolas Hélary, le candidat de la Nupes, l'alliance de la gauche, pour le second tour ! Il le dit dans un court communiqué : "j’appelle mes électeurs, [...] au-delà de tout clivage politique, au-delà de toute étiquette partisane, à voter pour le candidat le plus transparent et moral, c’est-à-dire… Nicolas Hélary". Il annonce aussi qu'il votera lui-même pour le candidat de la Nupes.