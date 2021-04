Vendée : le maire de la Roche-sur-Yon se lance dans la bataille des élections départementales

Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, et Christine Rambaud-Bossard ont officialisé ce lundi leur candidature aux élections départementales, qui auront lieu les 20 et 27 juin. Le binôme va tenter de reconquérir le canton de La Roche Sud, le seul du département détenu par la gauche.

Luc Bouard et Christine Rambaud-Bossard, devant Bernard Quenault et Lucette Trichet

Luc Bouard est candidat aux élections départementales. Il l'a confirmé ce lundi. C'est la première fois que le maire centre droit de La Roche-sur-Yon brigue un siège au département. Le second membre du binôme est Christine Rambaud-Bossard, première adjointe à La Chaize-le-Vicomte, qui, elle, s'était présentée en 2015.

Je resterai maire de La Roche-sur-Yon. - Luc Bouard

Pas question d'abandonner la mairie, précise Luc Bouard, et donc, pas question de viser la présidence du département. Mais pour lui, cette candidature est naturelle : "Je pense que le maire de la principale ville de Vendée doit s’investir dans son département, représenter sa ville et son canton dans l’assemblée départementale". Nous n’avons pas d’étiquette ni d’investiture de parti politique, précise Luc Bouard. Le binôme, et les deux suppléants, Lucette Trichet et Bernard Quenault, se revendiquent de droite et centre-droit, en phase avec la majorité sortante.

Luc Bouard et Christine Rambaud-Bossard estiment aussi que le canton n’est pas suffisamment représenté, aujourd’hui, au sein de l’assemblée départementale. Le canton de La Roche sud est le seul de la Vendée à être actuellement dans l'opposition, avec les socialistes Sylviane Bulteau et Jany Guéret.