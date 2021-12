Vendée : le maire des Sables d’Olonne refuse de déboulonner la statue de Saint-Michel

Le bras de fer continue entre la ville des Sables d’Olonne et La Libre pensée de Vendée, qui avait saisi le tribunal administratif de Nantes. Le maire, Yannick Moreau, annonce qu’il va faire appel de la décision rendue ce jeudi par le tribunal. Celui-ci donne six mois à la municipalité pour déboulonner la statue de Saint-michel, qui se trouve devant l’école du même nom. La loi de 1901 stipule en effet qu’il est interdit « d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur l’espace public », à l’exception des édifices servant au culte, des cimetières, des monuments funéraires ainsi que des lieux d’expositions culturels, comme les musées.

Le maire des Sables d’Olonne ne cache pas sa colère sur les réseaux sociaux et par la voie d’un communiqué de presse : « Au nom du bon sens et de la ville des Sables d’Olonne, j’ai décidé ce matin de faire appel du jugement du tribunal administratif de Nantes et de demander dans l’attente de la décision d’appel un « sursis à exécution ». Les tribunaux de notre pays ont pourtant autre chose à faire que d’instruire les demandes abusives de laïcistes radicaux complices de la « cancel culture » qui cherchent à déboulonner un par un les attachements culturels millénaires qui ont forgé notre identité collective. Au lendemain d’un acte de vandalisme inacceptable sur une statue municipale de la Vierge Marie et à la veille des fêtes de Noël, ces attaques contre nos racines et notre culture chrétiennes sont insupportables.

Ce n'est pas la première fois qu'une municipalité est ainsi épinglée. En 2018, la ville de Ploërmel, dans le Morbihan, avait du déplacer sur un terrain privé une statue de Jean-Paul II, après une vive polémique et une procédure judiciaire.