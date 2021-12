Vendée : le parti d'Eric Zemmour revendique 1500 adhérents

Selon Eric Mauvoisin-Delavaud, le délégué départemental de "Reconquête", le parti d'Eric Zemmour compte aujourd'hui 1500 adhérents dans le département. _"Ca a été une adhésion rapide et exponentielle"_affirme Eric Mauvoisin-Delavaud qui parle de "ralliements venus de tous les partis souverainistes et patriotes de la Vendée, le Rassemblement National massivement, Debout La France et des villiéristes". Philippe de Villiers, le Fondateur et ancien président du Mouvement pour la France, était absent dimanche au Parc des expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis) pour le premier meeting de campagne d'Eric Zemmour mais selon le délégué départemental de "Reconquête", "il y a des tractations".

Trois ou 4 parrainages certains en Vendée

Le Parti reconquête a mandaté des "ambassadeurs" pour démarcher les maires de Vendée afin d'obtenir les 500 parrainages nécessaires à Eric Zemmour pour se présenter à l'élection présidentielle de 2022. "On a trois ou quatre parrainages certains et nous en visons une 10 aine en Vendée" selon Eric Mauvoisin-Delavaud.