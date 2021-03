Vendée : le président du département, Yves Auvinet, ne se représentera pas

"J’ai décidé de ne pas me représenter aux élections départementales prochaines". Ainsi commence le communiqué publié ce mercredi après-midi par Yves Auvinet, le président du conseil départemental de la Vendée. Il indique aussi qu'il abandonnera toutes ses fonctions politiques à la fin de son mandat, une fois mise en place la nouvelle gouvernance du département.

Une réflexion de plusieurs mois

Yves Auvinet se contente de quelques mots d'explications : " cette décision est le fruit d’une réflexion que j’ai lentement mûrie au cours des derniers mois et des dernières semaines, réflexion où se sont entremêlés bilan d’un long investissement politique, âge et aspirations personnelles. La politique est un engagement noble mais elle exige une disponibilité de temps et d’esprit ainsi qu’une implication qu’il faut être prêt, en conscience, à lui consacrer".

Yves Auvinet est âgé de 66 ans. Il a été élu à la tête du département en 2015, après avoir été maire de La Ferrière pendant 21 ans et conseiller général.