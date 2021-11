Vendée : les habitants de L'Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer ont choisi leur nouveau nom de commune

Exit L'Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer, les deux communes vendéennes seront réunies autour d'un même nom, à partir du 1er janvier : L'Aiguillon-La-Presqu'île. Les habitants qui s'étaient majoritairement prononcés pour cette appellation parmi trois propositions ont été rejoints par les élus.

Du deux en un ! A l'issue d'un processus entamé en juin, les habitants de L'Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer ont été consultés pour le nom qui sera adossé à la commune nouvelle, dès le 1er janvier 2022. Alors qu'ils avaient le choix parmi trois propositions, les personnes interrogées ont été "très nombreuses à répondre", d'après la future ex-mairie aiguillonnaise. Une majorité "au prorata des populations INSEE des deux communes", s'est prononcée en faveur de L'Aiguillon-La-Presqu'île.

Les deux conseils municipaux doivent adopter ce nouveau nom

"Suite à cette consultation, les élus ont décidé, eux aussi et à la majorité, de retenir ce même nom, explique un communiqué destiné aux Fautais et Aiguillonnais. C'est cette convergence de point de vue entre les élus et la population qui permet aujourd'hui aux deux conseils municipaux de ne proposer qu'un seul nom pour la commune nouvelle." Sans surprise, il devrait être à l'ordre du jour des prochains conseils pour y être adopté.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l'appellation L'Aiguillon-La-Presqu'île sera ensuite accolée aux noms historiques des communes. "Les deux conseils municipaux ont bien intégré le souhait des habitants [...] Et les deux villages d'origine existeront sous forme de communes déléguées avec leur nom et limites territoriales d'origine", détaillent les élus.