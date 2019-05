Vendée : mais où sont passés les électeurs de droite aux européennes ?

La droite s'est effondrée aux élections européennes, et pour une fois, elle ne résiste pas beaucoup plus qu'ailleurs en Vendée, avec 10,09% des voix et une quatrième position peu habituelle pour elle dans le département. Le bon score de La REM, en revanche, aiguise les appétits.