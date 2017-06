Vendée : Saint-Pierre-le-Vieux, petite commune de 976 habitants, a désormais son député !

Pierre Henriet, conseiller municipal de Saint-Pierre-le-Vieux, est désormais le député de la cinquième circonscription de Vendée. Ce prof de maths de 25 ans a obtenu 53% des voix contre 47% pour son rival, Hugues Fourage, député socialiste sortant. Et dans sa commune, forcément on est très fiers !

Pierre Henriet fait la fierté de toute sa commune. Le conseiller municipal de Saint-Pierre-le-Vieux, élu en 2014, prendra ce mardi le chemin de l'Assemblée Nationale. Au second tour des élections législatives, il a devancé le socialiste sortant, Hugues Fourage.

Et c'est certainement Francesca, la grande sœur du nouveau député, qui est la plus émue. Croisée à la sortie de l'école, elle n'arrive pas à cacher son émotion, les larmes coulent derrière ses lunettes de soleil. "Je l'ai félicité dimanche soir, dans le creux de l'oreille, je lui ai dit que j'étais très très fière de lui, glisse Francesca. Tout petit, il fallait toujours qu'il soit bien habillé , il se voyait déjà président".

Une émotion partagée par le fils de Francesca, Louis. Le garçon de neuf ans et demi ne s'attendait pas à voir son "tonton" à l'Assemblée. "C'était quelque chose qu'il voulait vraiment faire mais je ne pensais pas qu'il arriverait jusque-là, explique Louis. C'est quand même cool d'avoir un tonton député."

Le père de Pierre Henriet, Christian, est le maire de Saint-Pierre-le-Vieux. Il ne peut cacher sa satisfaction de voir son fils réussir en politique. "C'est extraordinaire, un grand bonheur et une fierté pour les habitants, sourit l'élu. Des amis m'ont appelé, ils pleuraient !"

Au-delà de la famille, les habitants de la petite commune vendéenne sont eux aussi ravis de voir l'un des leurs devenir député. "C'est la première fois et en plus il n'a que 25 ans, c'est remarquable", s'enthousiasme Daniel. Le retraité espère maintenant que Pierre Henriet pourra améliorer la vie dans le sud Vendée.

C'est aussi ce qu'attendent les élus de Saint-Pierre-le-Vieux. André Thébault, premier adjoint, est heureux pour son "Pierrot" comme il l'appelle. "Ça fait quelque chose, surtout qu'on est une commune rurale de moins de 1000 habitants", souligne André Thébault. Elus et habitants demandent maintenant à leur nouveau député de travailler et de faire aboutir enfin le projet de 2x2 voies entre Fontenay le Comte et Rochefort.

Pierre Henriet devrait organiser un pot avec l'ensemble des habitants de Saint-Pierre-le-Vieux dans les prochains jours. Son père a déjà commandé 18 bouteilles, mais à la mairie, il se murmure qu'il en faudrait au moins le double !