Vendée : un groupe de jeunes crée un nouveau parti politique

Un nouveau parti politique vient de voir le jour en France, et il est Vendéen ! Vendécologie est créé par des jeunes de 18 à 30 ans. Il ne compte qu'une vingtaine d'adhérents pour l'instant, mais ils n'ont peur de rien… Deux d'entre eux annoncent déjà leurs candidatures aux élections législatives de l'année prochaine. C'est le cas de Benjamin André, un des créateurs de ce parti. Il compte se présenter sur la troisième circonscription, qui va de Noirmoutier à Talmont-Saint-Hilaire, en passant par l’île d’Yeu et les Sables d’Olonne. L’autre candidat sera Théodore Babarit, le président du parti sur la quatrième circonscription (Chantonnay, Les Herbiers, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre).

La jeunesse ne vote plus, mais reste engagée. La jeunesse a des convictions.- Benjamin André, vice président de Vendécologie

Ces jeunes dénoncent une démocratie "affaiblie et vieillissante", ce qui serait pour eux la principale raison des taux d’abstention très importants lors des dernières élections, notamment chez les jeunes. Ils proposent une "écologie de bon sens", non dogmatique : "L’écologie, aujourd’hui, c’est quelque chose de très clivant", explique Benjamin André . "Aucun parti politique n’arrive à regrouper sous son aile un pan complet de la population pour qu’il y ait des actions concrètes en matière de protection de l’environnement. C’est une réalité scientifique : on a besoin d’aller beaucoup plus vite. La notion d’écologie et de protection de l’environnement dépasse complètement le clivage droite-gauche".

Reste maintenant à trouver des financements. Une campagne électorale coûte cher, mais il en faudrait plus pour inquiéter ces nouveaux venus en politique : "On va faire jouer le système D et utiliser à fond les réseaux sociaux".