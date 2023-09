Venue d'Emmanuel Macron en Corse : Les nationalistes à la recherche d'un énième consensus

À quelques jours de la venue d'Emmanuel Macron en Corse, les partis autonomistes et indépendantistes préparent le terrain. Une réunion entre les partis Femu a Corsica, Core in Fronte et Partitu di a Nazione Corsa devrait avoir lieu, en ce début de semaine, pour s'accorder sur une position commune. Elle ferait suite à la conférence de Core in Fronte, qui a appelé ce samedi 23 septembre à une "concertation stratégique". Les élus de ces trois partis avaient voté, le 5 juillet dernier à l'Assemblée de Corse, la délibération "Autonomia" après deux longs jours de débats. Cette réunion devrait avoir lieu dans les prochaines heures, avec toujours l'espoir, en tout cas du côté du Partitu di a Nazione Corsa que l'ensemble des partis représentés à l'Assemblée de Corse puisse trouver un terrain d'entente. « On continue de penser que si ce processus doit aller au bout, mais il faut que les forces politiques de l'île, qu'elles soient nationalistes ou non, soient capables à un moment donné de s'entendre et de travailler ensemble pour le bien commun » explique Pascal Zagnoli, le secrétaire national du PNC.

Même sentiment chez Femu a Corsica : « La recherche d'un compromis, ce n'est pas le reniement et il doit se faire sur les base du rapport voté par l'Assemblée de Corse ».

"Présenter une force politique cohérente et homogène"

Une volonté de consensus élargie à la droite que ne partagent plus Core in Fronte. Pour Paul-Félix Benedetti, les groupes qui ont voté la délibération doivent désormais se concerter avant la venue du Président de la République. « Je suis persuadé qu'on va valider le vote qu'on a fait et qu'on va présenter une force politique cohérente et homogène qui est là pour valider un processus d'autonomie qui est un tout politique adossé à nos 60 ans de lutte et d'histoire ».

La réunion se ferait donc sans la droite et surtout sans Corsica Libera puisque Josepha Giacometti-Piredda s'était abstenue lors du vote et Petr’Antò Tomasi l’a affirmé ce dimanche 25 septembre à Corte « pour le parti, la venue d'Emmanuel Macron est un non-événement ». « Nous nous considérons qu'il y a aujourd'hui une nécessité d'avoir un rapport de force politique important et que l'événement politique de cette rentrée, ça doit être cette réunion du 15 octobre à Corte ».

Une réunion à l'appel du collectif d’anciens prisonniers corses, Patriotti, qui exhorte le mouvement nationaliste à se réorganiser.

Leria Maria Musso