Olivier Véran avant l'examen du projet de réforme des retraites par le Sénat

Après un débat chaotique à l'Assemblée nationale qui n'a pas permis de parvenir à un vote du texte, la commission des affaires sociales du Sénat examine à partir de ce lundi le projet de réforme des retraites . "Le Sénat aura à cœur de montrer une autre image que l’image que la NUPES et le RN ont donné à l’Assemblée nationale pendant des semaines", veut croire l'Isérois Olivier Véran, porte-parole du gouvernement.

"Les sénateurs vont travailler de façon de façon rigoureuse (...). Nous, on restera sur une position d'ouverture et d'écoute comme depuis des mois (...). Vous savez, c'est la droite sénatoriale qui est majoritaire donc ils sont plutôt sur une ligne habituelle de la droite, c’est-à-dire ne pas augmenter trop les dépenses publiques, faire attention à la dette (...). Donc on va voir avec eux, mais sur le principe même de travailler plus longtemps, ils le votent chaque année en fait depuis cinq ans... donc ils sont plutôt à l’aise avec cela. Maintenant on verra quelles sont les modifications qu'ils souhaitent apporter."

Un recul de l'âge légal impopulaire

Reste que le texte est impopulaire dans l'opinion publique, alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 7 mars. Le recul de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans cristallise les oppositions. Ce que regrette Olivier Véran. "C'était attendu, reconnaît-il : quand on demande aux gens de travailler deux ans de plus, ça écrase le reste... Si on avait présenté un projet de loi pour annoncer qu'on augmentait la retraite minimale des Français pour 2 millions d'entre eux et pour un futur retraité sur quatre les gens diraient 'c'est super'. Si on présentait un projet de loi pour expliquer que l'on va prendre en compte la pénibilité pour davantage de salariés, qu'on met en place des fonds de prévention et qu’on va permettre aux gens de d’entamer des reconversions professionnelles, les gens diraient 'c’est super'. Mais on voit que le côté '64 ans' fait qu’il est plus difficile aujourd’hui pour nous de communiquer sur des aspects hyper favorables pour le plus grand nombre de Français (...). Vous connaissez l’expression 'quand on veut tuer son chien on dit qu’il a la rage'. L’opposition fait preuve de beaucoup de mauvaise foi aussi pour ne pas reconnaître le bien-fondé de certaines mesures qu'elles-mêmes auraient pu porter si elle avait été au pouvoir."