"Une défaite avec 10 millions de voix c'est une victoire" pour le FN en Indre-et-Loire

Les cadres et militants du Front National ont digéré la défaite dans un café de Druye.

Mais où étaient les dirigeants du Front National d'Indre et Loire après l'annonce des 34,3% de Marine Le Pen? Pas à Tours mais dans un discret café de la commune de Druye, à 12kms de la métropole tourangelle. Druye une commune de 971 habitants qui avait voté Marine Le Pen au 1er tour. C''est là, à l'écart de tout, que Véronique Péan, la secrétaire départementale, et les autres cadres du FN ont réuni dans la soirée une trentaine de militants.

"Nous souhaitions nous éloigner un peu de Tours et montrer que nous attachons du prix à la ruralité" Véronique Péan, secrétaire départementale du Front National en Indre et Loire

Le FN et ses dirigeants se sont donc réunis dans une arrière salle du café de la mairie. Le café qui était fermé pour l'occasion car il s'agissait d'une réunion privée. Privée de victoire, peut-être. Pas du tout, a répondu Véronique Péan, la secrétaire départementale du FN, pour qui le nombre d'électeurs qui ont voté Marine Le Pen est plus important que le score.

"Il y a bien sûr une certaine amertume de ne pas avoir atteint les 40%, mais la fameuse barre psychologique que nous avons franchie ce sont en fait les 10 millions d'électeurs, et çà c'est une première historique pour le FN" Véronique Péan

Pour le conseiller régional Daniel Fraczak, le Front National va devenir la principale force politique du pays et s'imposer comme le recours des futurs déçus de la politique d'Emmanuel Macron. Depuis le café de la mairie de Druye devenu leur QG l'espace d'une soirée, les leaders du Front National en Touraine n'en diront pas plus. Et personne d'autre n'en dira plus d'ailleurs, Véronique Péan refusant que France Bleu Touraine et les autres médias présents à Druye prennent l'avis des militants regroupés dans l'arrière salle du café de la mairie.