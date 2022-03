Véronique Pujeat, première adjointe à la ville de Valence, se lance pour les législatives

Véronique Pujeat promet d'agir avec une boussole : la proximité. La première adjointe à la mairie de Valence et conseillère départementale de la Drôme officialise sa candidature pour les législatives du mois de juin. Elle a été investie par Les Républicains. "J'ai vu des lois promulguées qui n'étaient pas en adéquation avec les attentes des territoires et je me suis dit pourquoi pas aller porter la parole des habitants au plus haut", explique-t-elle. Et d'élus, qui comme Nicolas Daragon, le maire LR de Valence, espèrent avoir une entrée plus facile aux ministères "pour porter certains dossiers".

Élue locale depuis 20 ans, Véronique Pujeat veut se lancer "dans un nouveau combat politique pour être utile". Sans jamais se déconnecter du terrain, elle le répète : "Je serai à Paris deux jours par semaine et le reste du temps, sur ma circonscription". Pour incarner "cette proximité", elle s'est alliée à Michel Brunet, maire de Mercurol-Veaunes, très implanté sur le secteur de Tain-L'Hermitage. Plus qu'une caution rurale, "quelqu'un qui a des relations étroites avec les élus et une vraie connaissance du terrain", déclare la titulaire sur son suppléant. Un suppléant qui aura à cœur "d'agir sur tout ce qui est en lien avec l'agriculture".

Trois mois avant le scrutin des 12 et 19 juin, Véronique Pujeat se lance en pleine campagne présidentielle. "Ce n'est pas trop tôt. Il y a un vrai travail à faire sur le terrain et de nombreuses personnes à rencontrer", argumente-t-elle. L'occasion aussi de profiter encore de l'absence d'adversaires déclarés sur sa circonscription pour promouvoir sa candidature.

Dans la Drôme, le parti Les Républicains possède un autre candidat connu : Paul Bérard, sur la 3ème circonscription de la Drôme. Emmanuelle Anthoine, députée de la 4ème circonscription, devrait se représenter. Ne reste qu'une inconnue : la 2ème circonscription du département, celle de Montélimar. La commission nationale d'investiture a déjà validé le nom mais la personne ne s'est pas encore déclarée.