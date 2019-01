Vers de nouvelles élections municipales aux Sables-d'Olonne ?

Les Sables-d'Olonne, France

Didier Gallot, maire délégué des Sables-d'Olonne et Joël Mercier, maire délégué du Château-d'Olonne ont annoncé lundi leur démission et celle de 32 conseillers municipaux de la ville nouvelle des Sables d'Olonne. Plus d'un tiers du conseil municipal (99 élus) est décimé, le préfet devrait donc appeler les électeurs aux urnes pour de nouvelles élections municipales.

La fusion des trois communes s'est faite dans la douleur

Depuis le 1er janvier, les trois communes des Olonnes n'en font plus qu'une mais l'ambiance n'a jamais été à la fête dans ce mariage et elle s'est encore dégradée le 16 janvier après la composition du bureau de la communauté d'agglomération et la désignation des vice-présidents. Didier Gallot et Joël Mercier reprochent au nouveau maire Yannick Moreau d'avoir "manoeuvré pour créer une majorité artificielle" et écarter certains élus. Par leur geste, les 34 élus démissionnaires ont voulu manifester leur désaccord avec la gouvernance du nouveau maire.