Vers la suppression de la réserve parlementaire ?

Le gouvernement veut s'attaquer à la moralisation de la vie publique. Parmi les pistes, la suppression de la réserve parlementaire pour éviter tout risque de clientélisme.

Le député PS René Dosière, spécialiste des dépenses publiques, a présenté ce lundi, un plan de moralisation de la vie politique durcissant notamment les règles de financement des partis et interdisant les emplois familiaux, remis ensuite à François Bayrou avant son projet de loi. On l' a bien vu, la campagne présidentielle a été marquée par les affaires : la mise en examen de François Fillon et de son épouse Pénélope dans une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs, la convocation refusée par Marine Le Pen des juges dans l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen, sans oublier la démission du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux pour les CDD de ses filles.

parmi les mesures envisagées on évoque la disparition de la réserve parlementaire. D'une année sur l'autre, une enveloppe est allouée à chaque député, chaque sénateur. Quand il est élu dans l'opposition, le député socialiste deux sévrien Jean Grellier dispose de 30.000 euros, puis ça passe à 130.000 euros une fois dans la majorité, alors comment utiliser cette enveloppe ? "d'abord une partie au niveau des petites communes, parce que ce n'est pas significatif pour les communes les plus importantes, j'ai même fait des appels à projet par exemple sur des défibrillateurs dans les communes de moins de 500 habitants, et puis l'autre partie était attribuée à des associations sportives, culturelles, ou encore humanitaires, en faisant aussi attention à respecter une répartition géographique." D'autres comme la députée écologiste de la Vienne Véronique Massonneau réunit chaque année un petit jury-citoyen pour décider les sommes à allouer et à qui.

D'ailleurs, on retrouve souvent des associations sportives pour du matériel, un soutien financier pour un festival, ou pour l'aménagement du centre bourg d'un petit village. La palme d'une enveloppe conséquente distribuée sous cette mandature, dans le Poitou ? C'est la communauté de communes du val d'Egray au nord de Niort qui en a bénéficié : 36 000 euros données par la député Geneviève Gaillard pour aider au financement d'une maison de santé. Parmi les autres députés qui ne se représentent pas, la socialiste Catherine Coutelle, pour 4.119 euros et qui participe au remplacement du revêtement de sol de l'aire de jeux de la cour de l'école maternelle de Béruges. Alain Claeys a aidé Cherves pour un plus de 5.000 euros pour la mise en place de réserves incendies., bref quelques petites exemples parmi tant d'autres.