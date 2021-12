Vers la suppression du péage autoroutier de Saint-Isidore ? Le maire de Nice s'explique

Supprimer le péage Saint-Isidore ? Beaucoup d'automobilistes azuréens en rêvent. Payer 1,50€ pour se rendre d’un quartier à l’autre via l’autoroute: "C’est une situation certes ancienne mais inacceptable et totalement injuste, s’insurgeait en 2019 le député Eric Ciotti. La situation n'est pas nouvelle mais jusqu'alors les gouvernements avaient refusé d'étudier le dossier. La gratuité du contournement routier est relancée selon le maire de Nice.

"C'est une injustice et je vous annonce que des discussions sont enfin sérieusement engagées avec le ministre des transports"

Christian Estrosi aimerait la gratuité pour cet axe très emprunté au sein même de la ville.

"Dizaines de millions d’euros en jeu"

Et côté (gros) sous? les conditions du contrat de concession entre l’État et Escota sont strictes et imposent une indemnisation de la société en cas de modification du contrat. En clair : il faudra payer le manque à gagner calculé jusqu'à la fin de la concession. Or elle s'étend jusqu'à 2032. Les montants pourraient avoisiner les dizaines de millions d'euros.