Vers un duel Léger-Moine à Aubusson, Debaenst en arbitre

2020 n'est pas 2014... à Aubusson rien de plus logique.

Il y a six ans, Michel Moine avait été élu dès le premier tour car il n'y avait que deux listes (51,21% pour le maire sortant contre 48,78% pour Mathieu Charvillat). Cette année, la présence de quatre listes à Aubusson rebat les cartes.

A l'issue du premier tour, la liste du divers gauche Michel Moine (ex-PS) n'est qu'en deuxième position (32,81% des suffrages)., la première place étant occupée par la liste du socialiste Jean-Luc Léger (36,64%), lequel a reçu le soutien non officiel de La République en Marche par la voix du député Jean-Baptiste Moreau. La divers droite Catherine Debaenst recueille 21,82% des voix, Jean-Luc Pissaloux (sans étiquette) est le seul candidat à ne pas pouvoir se maintenir au second tour avec 8,74% des voix.

Par rapport à 2014, le taux de participation est en forte baisse à Aubusson : 53,81% contre 70,46% (-16,65 points).

Catherine Debaenst "approchée par les deux autres candidats"

L'enjeu, pour les deux listes arrivées en tête, est de trouver un accord avec la troisième liste, celle de Catherine Debaenst, laquelle semble séduite à l'idée de fusionner. "Se maintenir ? Fusionner ? J'ai été approchée par les deux autres candidats, je déciderai avec mes colistiers, la nuit porte conseil. Tout dépendra de ce qu'on nous proposera, de ce qu'il sera possible de faire pour les Aubussonnais."

Jean-Luc Léger assure que le contact avec Catherine Debaenst est "très bon". "Nous avons mené tous les deux une campagne très respectueuse l'un envers l'autre et nous nous rejoignons sur une grande partie de notre programme. L'union, je la pratique depuis le début de cette campagne puisque j'accueille sur ma liste des gens de droite et de gauche, j'invite Catherine Debaenst à poursuivre sur cette dynamique. Nous avons le même objectif : faire qu'Aubusson change de maire."

De son côté, Michel Moine salue la campagne "très digne" de Catherine Debaenst, "contrairement à Monsieur Léger". "Je tends la main à Madame Debaenst et à ses colistiers. Il y a une chose qui nous rassemble, c'est que nous ne pouvons pas accepter que le candidat de La République En Marche l'emporte à Aubusson parce que, que nous soyons du gauche comme de droite, nous voyons bien les dégâts que produit la politique de Monsieur Macron et de La République En Marche."