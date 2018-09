Dans un courrier adressé au ministre de l’Economie, Gilles Simeoni indique que les chambres de commerce et des métiers sont prêtes à passer sous la tutelle de la collectivité de Corse.

La collectivité de Corse pourrait devenir la tutelle des chambres de commerce et autres chambres des métiers

Corse

Les chambres de commerce et d’industrie et chambre des métiers pourraient être rattachées prochainement à la collectivité de Corse. Au plan local, les différentes parties se sont entendues sur ce placement sous tutelle. Ce rattachement répondrait ainsi aux préconisations d’un rapport de l’inspection générale des finances, dans le cadre d’une réforme nationale. Plusieurs pistes étaient envisageables, parmi lesquelles le statu-quo ou encore la disparition pure et simple des chambres consulaires. En Corse, il a donc été fait le choix d’une « fusion ». Un choix confirmé notamment par le courrier de Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif, à Bruno le Maire, le ministre de l’Economie.

Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse Copier

Ce rattachement des chambres consulaires à la collectivité de Corse serait synonyme de changements majeurs indique pour sa part Jean Christophe Angelini, le président de l’Agence de Développement Economique de la Corse