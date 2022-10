Vers une nouvelle crise politique au sein de la métropole d'Orléans ?

Jean-Vincent Valliès et Vanessa Slimani (ici au conseil départemental du Loiret) font partie des 10 signataires

France Bleu Orléans s'est procuré une lettre qui ressemble à un pavé dans la mare : datée du mercredi 19 octobre, adressée à Serge Grouard, elle a été signée par 10 maires*, la plupart de gauche mais dont cinq vice-présidents, qui dénoncent "le manque de concertation" dans les décisions prises par le président LR de la métropole et évoquent "une perte de confiance".

"Des décisions au coup par coup, sans vision globale à long terme"

Les signataires citent quelques exemples récents : la nouvelle feuille de route économique présentée la semaine dernière à des chefs d'entreprise, mais pas aux élus ; la requalification des mails d'Orléans qui n'a fait l'objet à ce jour d'aucune réunion avec les maires de la métropole ; le plan de sobriété énergétique de la métropole, promis le 8 septembre mais qui n'a donné lieu à aucune discussion alors que les échéances budgétaires approchent. S'y ajoute - nous dit-on - l'arrêt de l'aide à l'achat de vélo électrique, annoncé dans un communiqué de presse sans que le vice-président en charge du dossier (Christian Dumas) ne soit au courant...

"Nous ne nous pouvons nous satisfaire de décisions prises au coup par coup, sans vision globale à long terme", concluent les maires dans cette lettre. Faut-il en déduire qu'une nouvelle crise politique va secouer la métropole d'Orléans ? On sait qu' il y a tout juste un an , un renversement d'alliance avait contraint le socialiste Christophe Chaillou à démissionner de la présidence, au profit du LR Serge Grouard : on peut penser que certains élus, qui avaient mal digéré cet épisode, aient nourri quelques rancœurs.

Une prise de position qui n'est pas encore publique

Mais aucun des signataires que nous avons contactés n'a accepté d'être interviewé pour s'expliquer plus avant : "cette lettre n'avait pas vocation à être rendue publique", plaident-ils, assurant que leur priorité reste "l'élaboration et la co-construction des projets métropolitains". La réalité, c'est peut-être aussi qu'ils n'ont ni l'envie ni les moyens d'aller à un choc frontal contre Serge Grouard.

La lettre a été envoyée le 19 octobre, à la veille d'une réunion des maires de la métropole © Radio France - François Guéroult

Difficile de renoncer aux vice-présidences. Difficile aussi de justifier les positions contradictoires : comment, par exemple, s'alarmer du projet de requalification des mails d'Orléans quand on a expliqué en conseil métropolitain qu'il n'y avait "pas d'inquiétude à avoir" sur le sujet : déclaration mot pour mot de Jean-Vincent Valliès, le maire de Chécy, signataire de cette lettre... On verra en tout cas le 17 novembre si ce coup de gueule devient public, puisque c'est à cette date qu'aura lieu le prochain conseil métropolitain.

* La lettre a été signée par Valérie Barthe-Cheneau (maire de la Chapelle-St-Mesmin), Laurent Baude (maire de Semoy), Philippe Beaumont (maire de Marigny-les-Usages), Carole Canette (maire de Fleury-les-Aubrais), Christophe Chaillou (maire de St-Jean-de-la-Ruelle), Christian Dumas (maire d'Ingré), Maryvonne Hautin (maire de Saran), Francis Triquet (maire de Combleux), Vanessa Slimani (maire de St-Jean-de-Braye) et Jean-Vincent Valliès (maire de Chécy), tous membres du groupe "Pour une métropole en commun".