La chambre régionale des compte a rendu un avis sur l'état des finances de la ville. Elle prévoit un déficit de plus de 500.000 euros pour 2020. La juridiction préconise d'augmenter les taxes foncières.

Vers une possible hausse des impôts à Villeneuve-sur-Yonne

Dans le viseur de la chambre régionale des comptes, il y a plusieurs causes à la situation financière de cette ville de 5.200 habitants.

Un passé qui pèse toujours

D'abord, une dette très lourde, suite à l'emprunt toxique contracté il y a plusieurs années et des charges de personnel très au-dessus de la moyenne.

Des choix budgétaires ces dernières années

Ensuite, il y a eu des choix plus récents. La juridiction pointe notamment des recrutements l'an dernier qui ont alourdi les dépenses de personnel et des emprunts en 2018 et 2019 pour financer l'investissement.

Villeneuve-sur-Yonne doit payer de nombreuses factures en retard

Elle note également que Villeneuve sur Yonne fait face à un stock de factures impayées de l'ordre de 150.000 euros.

La hausse des impôts comme solution

En conséquence, la chambre conseille à la ville d'augmenter les taxes foncières de trois points. La ville connaît déjà un taux d'imposition supérieur à la moyenne de villes de taille équivalente. Le prochain conseil municipal est prévu le 7 novembre.

Un avis financier qui intervient dans un contexte de tension

Sans qu'un lien soit établi avec l'état des finances de la ville, l'ancien maire de Villeneuve sur Yonne, Cyril Boulleaux annonce avoir porté plainte pour menace de mort. une inscription indiquant "la prochaine à tomber c'est celle de Monsieur Boulleau" a été retrouvée sur un panneau de ville faisant suite à la tête coupée sur la statue de Clémenceau, devant l'hôtel de ville.