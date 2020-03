Municipales à Auxerre : vers une quadrangulaire au second tour ?

Au soir de ce premier tour des élections municipales, qui s'est déroulé dans un contexte particulier, quatre listes sont en capacité de se maintenir pour le second tour à Auxerre. La ville reste divisée pour l'instant entre gauche et droite.

Ce dimanche s'est déroulé le premier tour des élections municipales dans un contexte inédit lié à la crise sanitaire du Coronavirus. 7 000 électeurs étaient appelés aux urnes, A 17 heures le taux de participation dans le département était de 46,48%. 8466 candidats ont été enregistrés

Dans les urnes à Auxerre, c'est le candidat de la droite Crescent Marault ( LR ) qui arrive en tête avec 37,25%. " C'est un score encourageant. Nous étions plutôt challenger. C'est plutôt une surprise pour nous de finir premier ! " a réagi sur notre antenne celui qui devance donc le maire sortant. En effet, Guy Ferez, sans étiquette mais soutenu par le PS et LREM est arrivé second avec 33,09%. Respectivement en troisième et quatrième positions Denis Roycourt avec sa liste écologiste (13,27%) et l'autre candidate écologiste Maud Navarre (10,90%) sont en capacité de se maintenir.

Sauf alliance, le second tour pourrait donc donner lieu à une quadrangulaire à Auxerre. Mourad Youbi a quant à lui rassemblé 2,97% des voix tandis que Sylvie Manigaut obtient 2,50% des voix.