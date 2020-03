Municipales à Sens : vers une quadrangulaire au second tour ?

Ce dimanche 37 000 électeurs étaient appelés aux urnes dans l'Yonne à l'occasion du premier tour des élections municipales. Le scrutin s'est déroulé dans un contexte particulier lié au coronavirus et à la crise sanitaire qui en découle. A 17 heures le taux de participation dans le département était de 46,48%. 8466 candidats ont été enregistrés.

A l'issue de ce premier tour la ville de Sens reste partagée entre droite et gauche puisque quatre candidats sont en capacité de se maintenir pour le second des élections municipales. La maire sortante Marie-Louise Fort (LR) est arrivée en tête avec 39,16%. Sur notre antenne elle s'est félicitée de ce score et a remercié les " Sénonais qui ont souhaité la continuité". Elle devance le sans étiquette Laurent Moinet (16,78%). Julien Odoul (RN) qui est arrivé en troisième position (14,70%), a fait part de son indignation sur notre antenne et n'a pas hésité à évoquer un " désastre démocratique". La liste menée par Mathieu Bittoun (divers gauche) est aussi en capacité de se maintenir après avoir rassemblé 11,63% des voix lors de ce premier tour.

Si aucune alliance n'est passée entre les différentes listes, le second tour donnera donc lieu à une quadrangulaire. Un scénario également possible à Auxerre. Michèle Crouzet (divers centre) obtient 9,13%, tandis que la liste de Claude Vivier-Le-Got (LREM) rassemble 7,06% des suffrages et celle de José Carrasco (lutte ouvrière) 1,49%.