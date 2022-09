Vers une réouverture prochaine de la piscine de Montauban

Le maire de Montauban Brigitte Barèges avait surpris tout le monde lundi en annonçant qu'elle comptait reprendre la régie provisoire de la piscine Ingréo. Très remontée après la décision du groupe Vert Marine de fermer la piscine de Montauban.

Si la reprise des 31 salariés du parc aquatique a été actée ce mercredi, des négociations avec Vert Marine sont toujours en cours afin de permettre au groupe de reprendre la main ultérieurement.

Pour l'heure, seul un huissier a été sollicité afin de constater l'état de la piscine.

Tarifs inchangés

Les systèmes de chauffage et de filtration de l'eau avaient été coupés, il faut du temps pour les redémarrer. La piscine ouvrira au mieux ce week-end, plus vraisemblablement lundi selon la mairie et les association d'utilisateurs.

La Ville assure que les salaires seront versés et que le tarifs d'entrée à la piscine ne changeront pas.