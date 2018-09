Vesoul, France

Ca s'écharpait ce jeudi au conseil municipal de Vesoul en Haute-Saône. Tour à tour, trois adjoints ont claqué la porte et démissionné de leurs fonctions : Maire-Dominique Aubry, 1ere adjointe à au maire, Delphine Gobetti, déléguée aux Affaires scolaires, Périscolaires et aux Maisons de quartier, Matthias Garnier, conseiller municipal délégué au commerce et animations de centre-ville. Les trois élus Les Républicains démissionnaires s'en sont pris ouvertement au maire de Vesoul, Alain Chrétien.

Un maire omnipotent ?

Alain Chrétien en a pris pour son grade ce jeudi soir. Les trois élus démissionnaires lui reprochent de faire cavalier seul, de "travailler seul et de décider seul" pour reprendre les mots de Delphine Gobetti. Matthias Garnier lui accuse Alain Chrétien de mener un "management comparable à une monarchie".

"Une ambiance oppressante et étouffante", Matthias Garnier

Des démissions qui devraient inquiéter le maire actuel d'après la désormais ex-première adjointe : "A un an et demi des municipales vous faites le choix de me dissocier de l'exécutif municipal", déplore Marie-Dominique Aubry. L'élue LR ne comprend pas la fracture entre eux "nous nous sommes associés en 2014, tu m'avais dit à eux nous sommes plus forts. Qu'est devenue cette coopération visionnaire pour notre ville ?".

Des accusations qui ont fait réagir l'élu PCF Frédéric Bernabé : "nous vivons une fracture municipale".

La droite s'écharpe

Alain Chrétien a quitté Les Républicains après avoir annoncé son soutien au gouvernement d'Emmanuel Macron. Il a ainsi lancé son propre mouvement, Agir la droite constructive. Et derrière les accusations faites au maire, c'est aussi sa politique municipale qui est attaquée. Une politique que Marie-Dominique Aubry critique ouvertement et compare à une "terre que vous brûlez par des décisions archaïques pouvant mettre en péril notre stabilité financière et fonctionnelle".

Alors qu'en pense le premier intéressé ? Alain Chrétien ne s'est pas épandu ce jeudi lors du conseil municipal. Sa seule réaction fut de citer Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord : "tout ce qui est excessif est insignifiant".

De nombreux conseillers municipaux sont intervenus lors du conseil municipal pour apporter leur soutien à Alain Chrétien et affirmer que la vision qui leur a été présentée par les trois démissionnaires n'est pas celle qu'ils perçoivent.