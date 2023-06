Vêtements, soins esthétiques : les notes de frais de la maire d'Aix-en-Provence sont dévoilées

Les citoyens ne le savent pas forcément, mais ils ont accès à de nombreux documents administratifs, sur demande, et notamment les dépenses de leurs élus. C'est à ce tite que la plateforme Ma Dada et son délégué général Xavier Berne, ont demandé à 38 grandes villes françaises les notes de frais de leurs élus. La ville d'Aix-en-Provence fait partie de celles qui ont répondu au militant de la transparence, factures à l'appui.

ⓘ Publicité

Invitée de France Bleu Provence ce vendredi à 8h10 : Sophie Joissains, maire d'Aix-en-Provence

Des frais limités à 15.000 euros par an

On découvre dans ces documents que depuis son élection comme maire de la ville (septembre 2021), Sophie Joissains a dépensé un peu plus de 18.000 euros en frais de représentation, 70 factures à l'appui. Un montant qui est loin d'être exorbitant comparé à d'autres villes de la même importance (30.000 euros en moyenne pour les maires des communes de plus de 100.000 habitants). Il respecte également le montant maximum fixé par le conseil municipal, à savoir 15.000 euros par an (la période examinée couvre un an et demi de mandat).

Vêtements, mais aussi soins esthétiques et flacons de parfum

En revanche, c'est la nature des frais qui interpelle. En effet, dans ces achats (tous justifiés sur facture), on constate que l'habillement est le premier poste de dépenses du maire d'Aix-en-Provence. Plus de 8.300 euros y ont été consacrés depuis septembre 2021, à chaque fois dans des commerces aixois.

Ainsi, l'élue a dépensé 2024 euros chez l'enseigne Maje et plus de 3000 euros chez School Rag. Dans le détail, on découvre que l'élue est aussi une cliente du magasin de vêtements en cachemire Eric Bompard où elle a par exemple acheté une écharpe à 145 euros ou un pantalon à 395 euros. Plusieurs factures proviennent aussi de l'enseigne Di Micheli Donna, comme un blazer (en soldes) à 950 euros.

D'autres frais, plus classiques, font état d**'une dizaine de repas** avec ses collaborateurs ou des journalistes, pour un montant moyen de 37 euros par personne. Un eul voyage en avion est notifié, direction Paris, un aller-retour en deux jours.

Le plus surprenant, ce sont les frais de dépenses esthétiques. En effet, elles représentent près de la moitié des factures et dévoilent des visites régulières pour des soins esthétiques à une dizaine de reprises en un an, des poses de faux-cils (plus de 1000 euros) ou de maquillage permanent (460 euros). La maire d'Aix-en-Provence achète aussi régulièrement des "produits de parfumerie" dont plusieurs bouteilles du parfum Mitsouko de la marque Guerlain.

Mais pour la mairie d'Aix-en-Provence, rien d'anormal. "Les frais de représentation doivent permettre à l'élue, dans le cadre de ses fonctions de maire, de représenter au mieux la Ville d'Aix-en-Provence. Cela peut donc entraîner des frais, qui en l'occurrence, ont été uniquement dépensés chez les commerçants Aixois", exprime-t-elle dans un communiqué.

Des dépenses déjà pratiquées sous le mandat de Maryse Joissains

Les données récoltées remontent à juillet 2020, à l'époque où Maryse Joissains (la mère de Sophie Joissains) était maire d'Aix-en-Provence. Selon ces données consultées par France Bleu Provence, l'ancienne élue dépensait ses frais exclusivement en habillement, soins esthétiques ou encore manucure. Elle se rendait aussi fréquemment chez un coiffeur aixois, parfois plusieurs fois par mois.

Xavier Berne qui a collecté ces données confirme que "la mairie d'Aix-en-Provence a joué le jeu", quand il a envoyé sa demande d'accès aux documents administratifs. D'autres mairies comme Marseille ont refusé pour l'instant de transmettre les documents dans les 30 jours impartis. A Aix, les factures lui ont été transmises il y a quelques jours.

Lui aussi remarque que ces dépenses peuvent interpeler : "on a habituellement d'avantage des notes de restaurants ou de déplacement, mais peu d'esthétique". L'objectif de la plateforme Ma Dada est de faire savoir que désormais ces documents administratifs sont disponibles quand on en fait la demande. Les dévoiler est aussi un moyen de s'interroger sur "la nécessité d'harmoniser ces frais de mandats au niveau national, car pour l'instant chaque mairie fonctionne différemment".