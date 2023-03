Vice-président du Département du Loiret, Frédéric Néraud est candidat aux sénatoriales

Le voile est levé sur un secret de Polichinelle qui bruissait ces derniers mois dans le landernau politique du Loiret, Frédéric Néraud est désormais officiellement candidat aux prochaines élections sénatoriales qui devraient avoir lieu en septembre prochain. Le vice-président Conseil départemental a présenté, ce 22 mars, la liste qu'il conduira, intitulée "Pour une République des territoires".

A 62 ans, Frédéric Néraud, vice-président du Conseil départemental du Loiret et conseiller municipal de Ferrières-en-Gâtinais se lance dans la bataille des sénatoriales. Les élections auront lieu en septembre prochain pour désigner les trois représentants du Loiret au Sénat. A ses côtés, car c'est un scrutin de liste, Frédéric Néraud a enrôlé Marie-Philippe Lubet, maire de Saint-Denis-en-Val et vice-présidente de la Métropole d'Orléans, Jean-François Deschamps, adjoint au maire à Aschères-le-Marché, Françoise Hébert, maire de Sury-aux-Bois et Alain Bertrand, maire honoraire de La Bussière.

Adhérent à Horizon

Cette liste est composée d'élus locaux issus de la droite modérée et du centre-droit dont trois sont adhérents du parti Horizon à commencer par son chef de file. Tout comme Marie-Philippe Lubet et Jean-François Deschamps, Frédéric Néraud a adhéré, voilà maintenant deux ans, au parti crée par l'ancien premier ministre Edouard Philippe. Cette adhésion pour le vice-président du Département "c'est une façon de participer de manière constructive à l'action publique". Frédéric Néraud ajoute "il n'y a aucune raison même si on est de droite de s'opposer à un certain nombre d'actions du Gouvernement mais pour autant sans être dans l'inconditionnalité".

Frédéric Néraud a prévenu de sa candidature, Christophe Bouquet le référent régional d'Horizon, par ailleurs adjoint au maire d'Amilly et vice-président du conseil départemental du Loiret. "Nous avons fait le choix de ne solliciter aucune investiture mais si Horizon nous accorde son soutien, nous l'accepterons bien évidemment" précise le nouveau candidat déclaré aux sénatoriales.

Frédéric Néraud (au centre) et ses colistiers pour les sénatoriales © Radio France - Christophe Dupuy

Une omniprésence sur le terrain

Après le sénateur sortant Hugues Saury, Frédéric Néraud est le deuxième candidat à se déclarer officiellement pour les sénatoriales. La candidature du vice-président du Département fera-t-elle de l'ombre à celui qui brigue à droite un nouveau mandat au sein du palais du Luxembourg avec à ses côtés Pauline Martin (maire de Meung-sur-Loire et vice-présidente du Département, elle aussi) et Francis Cammal (maire et conseiller départemental de Gien) ? "Nous n'avons pas été contacté par Hugues Saury pour faire partie de sa liste" indique Frédéric Néraud. "Cela nous a simplifié les choses" rebondit Marie-Philippe Lubet pour qui "le travail au Sénat d'Hugues Saury est tout à fait louable".

Une chose est sure, Frédéric Néraud bénéficie d'une belle notoriété auprès des élus locaux du Loiret. Celui qui est en charge du développement numérique au sein du Département, en est à sa 105ème réunion sur le terrain, de quoi avoir tisser quelques liens avec les 1.600 grands électeurs du Loiret qui voteront aux sénatoriales. "Ces élections sont transpartisanes" conclut Frédéric Néreau, "regardez Jean-Pierre Sueur en 2017". 'Oui j'ai voté pour lui" abonde Françoise Hébert. Les grands électeurs sont appelés à voter en septembre prochain pour les sénatoriales mais la date exacte n'a pas encore été fixée.