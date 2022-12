Victoire d'Eric Ciotti chez LR : le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, François Blanchet, rend sa carte

Tenant d'une ligne modérée, dans la droite lignée de Jacques Chirac et Alain Juppé, François Blanchet ne se reconnait pas dans le chemin suivi par son parti Les Républicains. Au lendemain de l'élection d'Eric Ciotti à la présidence de LR , le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie annonce, ce lundi sur France Bleu Loire Océan, rendre sa carte.

Quel bilan faites-vous de cette élection ?

Je ne pense pas que ce soit le bon chemin pour la droite. J'ai soutenu Bruno Retailleau depuis toujours et je pense que, hier soir, on a eu l'image d'une droite qui ne veut pas changer, qui veut que rien ne change. Et je pense que ce n'est pas la bonne solution. Je viens d'une droite plutôt humaniste et plutôt pro-européenne puisque j'ai soutenu Jacques Chirac et Alain Juppé. Forcément, vous comprendrez aisément que je me sens assez éloigné des positions défendues par le nouveau président des Républicains.

Allez-vous quitter le parti ?

Exactement, c'est ça. Je l'avais dit de toute façon dès le départ. J'ai déjà été surpris que lors de la dernière présidentielle, mon parti ne fasse pas la différence entre entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais j'étais resté pour Bruno Retailleau parce que pour moi, il est un homme d'État et un homme dont la France a besoin.

Bruno Retailleau qui est pourtant lui aussi sur une ligne très conservatrice.

Tout à fait. Et on en a parlé de façon très libre avec Bruno (sic). Il savait très bien que sur ces questions, par exemple de valeurs sociétales ou sur des questions de place de l'Europe dans nos vies, on était éloigné. Néanmoins, je l'ai soutenu parce que je pense que c'est un rassembleur. Eric Ciotti a fait une campagne plutôt populiste, alors que Bruno Retailleau a fait une campagne pour essayer de rassembler la droite et j'ai soutenu l'homme. Malgré tout, aujourd'hui, je ne me retrouve pas dans cette nouvelle façon de faire de la politique.

Pensez-vous que l'élection d'Eric Ciotti va profiter à Emmanuel Macron qui va récupérer toute la frange modérée de la droite ?

Je ne suis pas certain. Moi je ne quitte pas LR pour rejoindre un autre parti politique. Très clairement, je quitte LR puisque je ne me sens plus en phase avec les idées qui sont défendues par mon parti. Il va falloir analyser tout ça mais je pense qu'aujourd'hui on peut être déçu par LR, ne plus se reconnaître dans les Républicains, sans forcément frapper à la porte d'un autre parti.

Pourriez-vous nouer des alliances comme le suggèrent Franck Louvrier et Christelle Morançais, aux cotés de qui vous siégez à la région ?

Il est très clair que je ne rejoindrai pas un autre parti. Demain matin, je vais retrouver ma liberté et je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Néanmoins, bien sûr que je partage ce qu'ont dit Christelle et Franck. Aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui est difficilement gouvernable. Et forcément, si on ne s'entend pas sur certains dossiers et en particulier sur des dossiers importants pour notre pays, on risque d'aller dans le mur. Après, s'entendre sur des dossiers ne veut pas dire faire alliance systématiquement. Je pense qu'il faut penser à l'intérêt général et surtout que chacun puisse rester fidèle à ses convictions et à ses idées. C'est ce qui est important en politique.

Les propos d'Eric Ciotti sur Twitter après la qualification du Maron en quart de finale du Mondial, vous ont-ils choqué ?

Oui, ça me choque, dans ma commune on a accueilli des Ukrainiens, des Syriens, on a essayé de participer à l'effort pour accueillir des réfugiés. Oui, ça me choque, bien sûr, parce que ce n'est pas ma conception de la vie politique et c'est surtout pas les convictions auxquelles je crois.

Je pense que notre différence est une richesse et que malheureusement, aujourd'hui, on a un parti qui est en train de se refermer sur lui même, avec des thèses très identitaires, très autoritaires. On n'a pas tiré les leçons de nos échecs successifs. On a aussi entendu chez Eric Ciotti le fait que la seule différence entre nous et le Rassemblement National, c'est notre capacité à gouverner. Non, c'est faux, ce n'est pas ça la différence entre nous et le Front National, il y en a beaucoup plus des différences. Je suis plutôt sur une ligne qui était défendue par Jacques Chirac et Alain Juppé qui est de dire qu'aucune négociation, aucune discussion n'est possible avec le Front National. Autant on peut s'entendre avec des gens qui sont modérés, autant on ne peut pas gouverner avec les extrêmes.