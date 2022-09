Victoire de l'extrême droite en Italie : "c'est aussi une bonne nouvelle pour la France"

Laurent Mérengone, conseiller régional Sud Paca de la droite populaire se réjouit du succès de Giogia Meloni et son parti Fratelli aux législatives, associé à plusieurs partis de droite : "c'est une victoire historique pour l'Italie, pour la France et l'Europe." Selon lui, ces résultats auront un impact direct chez nous."Giorgia Meloni est une souverainiste qui veut stopper l'immigration donc ce sera positif pour la France puisqu'on sait très bien que le flux d'immigration vient essentiellement de l'Italie. On l'a vu lorsque Salvini était ministre de l'intérieur déjà."

Il espère que ce résultat fera tâche d'huile

Quand on lui demande pourquoi l'extrême droite arrive au pouvoir en Italie sans y parvenir en France, il dénonce le mode de scrutin : "Il faut comparer ce qui est comparable, en Italie nous avons une proportionnelle avec un seul tour. Ce n'est pas le cas chez nous, sinon nous serions largement en majorité dans le pays". Quant à savoir si ces succès qui s'enchainent pour l'extrême droite en Europe peuvent à terme faire tâche d'huile jusqu'en France, il acquiesce : "regardez ailleurs, on l'a bien vu, la Suède c'est possible, l'Italie maintenant, demain sans doute la Hollande. Pourquoi pas la France ? Il y a un ras le bol, il faut qu'on passe à autre chose, les gens l'ont compris."