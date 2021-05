VIDEO - Pont Wilson, hôtels Hilton, aéroport, bâtiment des Halles... Le maire de Tours fait son premier bilan

Quel projet pour le haut de la tranchée, pour les halles de Tours ? Quel avenir pour notre aéroport ? Quelles animations cet été à Tours ? Pour ses un an à la mairie de Tours, l'écologiste Emmanuel Denis fait un premier bilan et évoque la suite de son mandat sur France Bleu Touraine.

Avec un petit mois d'avance sur le calendrier, Emmanuel Denis fait un premier bilan près d'un an après son arrivée à l'hôtel de ville de Tours.

En juin 2020, avec sa liste de gauche, l'écologiste bat le maire sortant Christophe Bouchet avec près de 55% des voix. Mais une élection qui se tient dans le contexte sanitaire que l'on connaît, marqué par une abstention historique, près de 66% au second tour.

Circulation, aéroport, grands projets, plan écoles, festivités pour cet été.... Emmanuel Denis était l'invité ce vendredi de France Bleu Touraine.

Sur la fermeture du pont Wilson

" Il faut bien prendre des décisions, faire des choix. Si on veut donner plus de places aux vélos, il faut bien prendre de la place sur la voiture. Le pont Wilson était déjà à sens unique et ne représentait plus que 3% du trafic routier au-dessus de la Loire avec 5 000 véhicules / jour. Donc il nous est apparu que c'était le bon client pour faire une piste vélo sécurisée qui fonctionne bien. Avec au total, 7 km de piste sécurisée. Un bilan sera fait à la rentrée de septembre pour décider s'il restera définitivement fermé ou pas mais les voyants sont plutôt positifs sur cette expérimentation."

Emmanuel Denis promet d'autres "coronapistes", ces nouvelles pistes cyclables sécurisées à Tours. Annonces attendues pour cet été.

Sur l'avenir de l'aéroport de Tours

"On est tous d'accord à la Métropole pour interrompre le fonctionnement avec Ryanair à la fin de la délégation de service public c'est à dire dans un an et demi. L'idée est de trouver un autre modèle économique. Autre que celui qui fonctionne à coups de subventions publiques. C'est complètement délétère. Mais on ne fermera pas l'aéroport. On en a besoin rien que pour les navettes sanitaires."

Sur les grands projets comme le haut de la Tranchée et les halles

"Tous ces projets étaient mal embarqués. Ils étaient même plantés. La méthode n'était pas la bonne. Ce qu'il faut c'est de la concertation, de la co-construction. Ça prend du temps, mais du temps, c'est jamais perdu si le projet aboutit.

Pour les halles, nous allons garder le bâtiment, avec des améliorations techniques et esthétiques. Pour en faire une vraie vitrine de la Cité internationale de la gastronomie en mettant en avant les produits tourangeaux. On entame ce travail et on pourra annoncer notre véritable projet pour les halles de Tours début 2022".

Un plan écoles à 50 millions d'euros sur l'ensemble du mandat

"Sur ce mandat, nous prenons l'engagement de rénover ou reconstruire dix écoles pour un montant de 50 millions d'euros. L'école Jean de la Fontaine à Tours Nord et l'école Claude Bernard au Sanitas seront les deux premières à sortir de terre. Avec une vraie qualité environnementale."

Quel été à Tours ?

Grand supporter de foot, Emmanuel Denis promet de tout faire pour installer une fan zone le mois prochain à Tours pour suivre l'Euro. Pour la fête de la musique, le 21 juin prochain, trois zones contrôlées seront mises en place.

"Puis il y aura le Tour de France le 1er juillet puis dès le lendemain, le début de la Foire de Tours, et la fête foraine. Première foire de France à redémarrer après le confinement. Le festival des Inattendus reviendra cet été ainsi que le festival Tours sur Loire qui sera amplifié avec un budget et des activités culturelles supplémentaires."

En revanche, pas de feu d'artifice à Tours le 14 juillet encore pour des raisons sanitaires. "Mais on pourra faire la fête ce jour-là avec toujours trois zones contrôlées au nord, au sud et au centre de Tours".

Quant aux deux hôtels Hilton en haut de la rue Nationale, ils vont bien ouvrir en juin selon Emmanuel Denis.