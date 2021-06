VIDEO - " Je veux lancer en région Centre une convention entreprises pour le climat", Charles Fournier, EELV

Troisième vice-président de la région Centre Val de Loire depuis 2010 et deux mandats, l'écologiste Charles Fournier repart en campagne. Comme en 2015, il décide de se présenter face à la majorité sortante à laquelle il appartient pourtant. Mais cette année, il se lance avec la France Insoumise. Avant d'envisager certainement un rassemblement de la gauche dans l'entre-deux tours :

" Dans une démocratie vivante et particulièrement lors d'une élection à la proportionnelle, il y a une diversité qui se présente. Le premier tour d'une élection permet à chacun d'exprimer son projet".

En 2015, sa liste avait ensuite fusionné avec celle des socialistes pour remporter le scrutin. "C'est la même chose aujourd’hui. Avec peut-être une différence, c'est que nous souhaitons être les organisateurs de ce rassemblement et donc être en tête au soir du premier tour."

Sauf que le premier sondage pour France Bleu les place quatre points derrière les socialistes. " Ce sondage a une signification assez discutable au moment où tout le monde commence à découvrir les listes en compétition et qui repose peu sur la comparaison des programmes".

Une convention entreprises pour le climat

Parmi les 100 mesures proposées par sa liste, Charles Fournier met en avant son idée de convention entreprises pour le climat. Sur le modèle de la convention citoyenne pour le climat, ce serait avec des salariés et des chefs d'entreprise, l'occasion de mobiliser l'ensemble des entreprises pour penser la transition écologique. Pour nous inscrire dans une trajectoire qui soit compatible avec toutes les limites de notre planète.

Sur le train à hydrogène

La région Centre -Val de Loire est la première région à expérimenter un train à hydrogène. Ce sera cet automne sur la ligne Tours-Loches. Mais aucune commande passée aujourd'hui contrairement à quatre autres régions en France. En retard la région Centre ?

"Je ne crois pas que le train à hydrogène serait LA solution magique. Regardez en Allemagne, le train à hydrogène c'est un train hybride avec des batteries. Vous savez qu'on déplace parfois de l'hydrogène en camion pour alimenter ces trains. Trouvez-vous ça vertueux ? je ne suis pas certain. Et aujourd'hui, on ne produit pas d'hydrogène localement.

Je crois plutôt au mix énergétique, au mix des modes de transport".

Sur l'avenir de l'aéroport de Tours

"Il faut en finir avec Ryanair. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Sur l'aéroport, il a une utilité pour le transport des greffes notamment qu'il faut pouvoir conserver tant qu'on n'a pas trouvé d'alternatives. Il y a des vols d'affaire que, j'entends, on peut conserver. Mais tout cela ne sera pas compatible demain avec nos trajectoires en matière d'émissions de gaz à effet de serre et surtout avec la capacité financière. Il faut être sûr qu'un euro d'argent public dépensé soit un euro efficace.

Il faut envisager sa transition parce qu'on arrivera pas à développer cet aéroport avec des lignes aériennes de passager. Ça, ça ne tient pas. Toutes les études le montrent. Vous savez qu'en France, on a un aéroport pour 600 000 habitants. En Allemagne, c'est un aéroport pour 4 millions d'habitants".

Sur le bio

"Ce n'est pas la seule responsabilité de la région mais elle peut aller plus loin sur ce sujet. En aidant la conversion et au maintien en agriculture biologique. En accompagnant les écosystèmes locaux pour aider les paysans à s'y engager. Elle peut aussi les aider par la commande publique en amplifiant la part du bio dans les cantines scolaires et la restauration collective."