VIDEO - "Aucun projet n'est remis en cause" assure Frédéric Augis, le président de la métropole de Tours

Pour en parler, Frédéric Augis, le président de la métropole de Tours et maire LR de Joué-lès-Tours était l'invité de France Bleu Touraine ce mardi matin :

" Jusqu'au dernier moment, on a essayé de trouver une solution de compromis. Mais nous avons alerté sur la candidature de Thierry Chailloux, le maire de Ballan-Miré car elle pouvait être challengée. Ce qui a été fait puisque c'est le maire de St-Etienne-de-Chigny, une personnalité de gauche, qui l'a obtenue. C'est la démocratie. Mais ni la candidature d'Emmanuel Denis, ni celle de son adjoint Martin Cohen ne nous embêtait, bien au contraire. C'est la majorité de Tours qui a ensuite décidé d'elle-même de ne plus présenter personne".

Est-ce une sorte de match retour après les municipales perdues par la droite à Tours et à Ballan-Miré ?

" Pas du tout. Ça n'a jamais été ma vision. Thierry Chailloux et Emmanuel Denis ont été élus démocratiquement. J'aime pas attaquer intuitu personae, mais c'est lui, Thierry Chailloux, qui depuis un an avait parfois dans ses déclarations un petit goût de revanche vis-à-vis d'anciens élus lorsqu'il était vice-président à l'économie. Ses positions parfois un peu trop militantes ont escagassé".

Seule métropole en France où la majorité politique de la ville centre n'est pas représentée dans les vice-présidences :

"Ce qui fait au moins de la métropole de Tours la capitale de l'innovation ! Non, mais je peux toujours convoquer la conférence des maires qui représente les 22 maires de la métropole. On la réunira beaucoup plus souvent que précédemment pour présenter à Emmanuel Denis, à Thierry Chailloux et à Patrick Lefrançois l'ensemble des décisions et des projets qui concernent notre territoire.

Cette métropole a besoin qu'on travaille sur les ordures ménagères, cette métropole a besoin de sortir la deuxième ligne de tram. Aucun projet n'est remis en cause. Au contraire, on a une volonté d'aller de l'avant. Et travaillons tous ensemble."