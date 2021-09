"La Touraine n'est pas une terre d'affrontements mais de compromis" rappelle le président de l'Indre-et-Loire

Trois mois après les élections départementales, la nouvelle assemblée du conseil départemental d'Indre-et-Loire tenait vendredi sa véritable première session. Et ce lundi, c'est son président, Jean-Gérard Paumier qui est venu nous en parler. Il a tenu a rappeler les 13 millions d'euros de crédits votés pour les communes, un million d'euros au SDIS d'Indre-et-Loire pour financer l'achat de quatre camions de pompiers et un million d'euros aussi pour conserver dans notre département les hélicoptères de la gendarmerie.

L'Indre-et-Loire doit-elle rester le seul département de la région Centre sans aucune éolienne ?

"Si c'est ce que veulent les territoires ruraux, oui. Je pense que l'Etat doit nous écouter dans un département qui a beaucoup de monuments historiques. Ça fait partie de l'écoute par rapport à la ruralité qui, à mon avis, a fait beaucoup défaut".

Nous n'avons jamais autant fait pour le monde rural, a pourtant dit Jean Castex vendredi

"Là, il y a un petit parfum de campagne ( électorale ). Vous savez en mai dernier, le premier ministre est venu à Orléans signer un contrat de plan avec François Bonneau, ( le président de région ) avec à la clé 72 millions d'euros pour la Touraine. Mais pas un seul projet des 10 intercommunalités, ni du département n'ont été retenus. Je pense qu'on peut mieux faire".

Faut-il transférer à l'Etat la gestion du RSA comme c'est désormais le cas pour la Seine-St-Denis ?

"Non, la Seine-St-Denis est une exception. Nous, on est responsable aussi de l'insertion des chômeurs et je pense qu'on insère mieux quand on est au plus près des gens concernés. Et puis avec la reprise économique, le nombre de bénéficiaires de ce revenu de solidarité active est orienté à la baisse depuis quelques mois".

Sur la crise politique au sommet de la Métropole de Tours

"Je reste fidèle à l'esprit de cogestion créé par Jean Germain et poursuivi ensuite par Philippe Briand. La Touraine n'est pas une terre d'affrontements mais de compromis. Mais les turbulences n'empêchent pas d'arriver à destination. Il faut de l'écoute, du dialogue et du respect. Et avec ça, on peut travailler ensemble avec des sensibilités différentes. C'est l'intérêt des Tourangeaux. Et c'est ça qui prime".