"Je regrette vraiment qu'on n'ait pas pu mener à bout la réforme des retraites", Daniel Labaronne, député LREM

L'un de nos députés de la majorité en Indre-et-Loire, Daniel Labaronne revient sur la prestation d'Emmanuel Macron ce mercredi soir sur TF1. Un chef de l'Etat qui, dit-il, "a de l'ambition pour la France" et qui veut rester à l'Elysée. Mais un gros regret : le report de la réforme des retraites.

Deux heures d'entretien sur TF1 et LCI ce mercredi soir. Emmanuel Macron a surtout défendu le bilan de son quinquennat. Il a reconnu quelques erreurs et assure avoir beaucoup appris des graves crises traversées par notre pays. Si le chef de l'Etat n'a toujours pas annoncé officiellement sa candidature pour un second quinquennat, il nous l'a bien fait comprendre.

A droite, on dénonce une opération de propagande. A gauche, Jean-Luc Mélenchon a vu "un moulin à paroles égocentré, tiède et sans souffle". Dans son camp, c'est bien sûr tout le contraire. Daniel Labaronne, le député LREM de la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire était l'invité de France Bleu Touraine ce jeudi matin :

"Le Président de la République est au travail parce que je vous rappelle qu'il y a encore une crise sanitaire qui est devant nous. Et il s'est aussi projeté en disant qu'il avait une ambition pour la France".

"J'ai le sentiment qu'il a envie de continuer à travailler, à transformer notre pays, à le faire avancer. Il porte cette ambition et je pense en effet qu'il sera candidat. Il était bon à un moment donné qu'il fasse aussi le bilan de son action, qu'il explique surtout les décisions qu'il avait pu prendre, le contexte dans lequel il avait agi."

Pas un mot sur la lutte contre le réchauffement climatique

"Pourtant, nous avons fait beaucoup pour la transition écologique. Fermeture des centrales à charbon, développement de l'hydrogène, dispositif MaPrimeRénov' qui permet à chacun de pouvoir isoler son habitation. Je suis très fier du bilan environnemental que l'on pourra présenter dans le cadre de la future campagne présidentielle et législative".

Sur la réforme des retraites, reportée et modifiée

"Il faut effectivement reculer l'âge de départ à la retraite et puis il faut réformer ces multiples régimes spéciaux. En faire trois, l'un pour les salariés, un autre pour les fonctionnaires et un dernier pour les indépendants. Mais je regrette vraiment qu'on n'ait pas pu mener à bout cette réforme des retraites. Je pense qu'elle était absolument nécessaire dans un soucis d'égalité et de justice sociale".